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停车数量能推断疫情时间线？ 外交部：漏洞百出、粗制滥造

2020年06月12日16:43  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中国国务院新闻办公室发表关于《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，当前疫情还在全球传播蔓延，世界正处在艰难时刻。中方愿秉持人类命运共同体理念，与各国加强团结合作，尽快战胜疫情。此外，美哈佛大学发布通过停车场数量推断疫情发生时间报告、美官员频频发布涉华错误言论、中新“快捷通道”正式启动等也是国际舆论关注的焦点。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“70年来，双方始终心意相通、真诚相交，坚持做倡导和践行和平共处五项原则的表率，给中缅两国人民带来了实实在在的福祉，也树立了国家间交往的典范，为推动构建人类命运共同体作出了贡献。”

——8日，外交部发言人就中缅建交70周年作出上述回应。

记者会实录：

新华社记者：今天是中国和缅甸建交70周年的纪念日。习近平主席今年1月对缅甸进行了国事访问。中方对新形势下中缅关系发展有何期待？

华春莹：中缅互为友邻，两国特殊“胞波”情谊传承千年、历久弥坚。中缅两国于1950年6月8日建交。70年来，双方始终心意相通、真诚相交，坚持做倡导和践行和平共处五项原则的表率，给中缅两国人民带来了实实在在的福祉，也树立了国家间交往的典范，为推动构建人类命运共同体作出了贡献。

今年1月份习近平主席对缅甸进行了非常成功的历史性访问，两国领导人就构建中缅命运共同体达成重要共识，为双边关系未来发展擘画了崭新蓝图，中缅关系进入新时代。这次新冠肺炎疫情发生以来，中缅两国领导人通过信函和通话的方式表达相互坚定支持，两国人民在抗疫斗争中守望相助，生动诠释了唇齿相依、休戚与共的中缅命运共同体精神。

今天，两国领导人已就两国建交70周年互致贺电，表达了推动两国友好关系持续健康发展的良好愿望。下一步，双方将继续积极落实习近平主席访缅成果和两国元首通话共识，扎实推进中缅经济走廊等互利合作，有序组织开展建交70周年系列庆祝活动，共同推动中缅命运共同体走实走深。我们相信，经过抗疫合作的洗礼，中缅关系将迎来更加美好的明天，中缅两国人民也会继续做好邻居、好朋友、好伙伴和好胞波。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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