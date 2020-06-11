人民网首尔6月11日电 （记者 李美玉）6月11日，“韩国战疫·如期而至的春天”图片·视频大赛颁奖仪式在中国驻韩国大使馆举行。中国驻韩国大使邢海明、中国驻韩国大使馆政治处公使衔参赞方坤、中国东方航空韩国营销中心总经理张丽娟、人民网韩国公司总经理周玉波等嘉宾出席了颁奖仪式。

为防控新冠肺炎疫情，主办方严格控制颁奖仪式规模，邀请了智翔、咸邵熙两位获奖者作为图片组、视频组获奖者代表出席现场活动。

邢海明大使表示，中韩是友好近邻，两国人民面对疫情守望相助、风雨同舟。疫情将中韩人民的心拉得更近，将两国各自命运绑得更紧。民间交往是中韩关系行稳致远的坚实基础，文化艺术是增进两国民众友好感情的纽带桥梁。相信此次中韩青年影像大赛将为推动中韩民心相通发挥积极作用。

视频组获奖者代表咸邵熙表示，我长期关注韩中关系，正在中国留学。希望通过我的小视频，传播防疫知识，强化防疫意识，助力全球抗疫，祈愿疫情早日过去。

图片组获奖者代表智翔表示，我长期在韩工作生活，业余时间四处采风。我在“首尔林”捕捉到疫情中一对好友在保持间距的情况下摘掉口罩享受阳光空气的瞬间，希望为人们注入信心。

在中国驻韩国大使馆的支持下，“韩国战疫·如期而至的春天”图片·视频大赛由人民网韩国公司和中国东方航空韩国营销中心共同主办。自4月15日启动以来，大赛得到了广大中韩网友的积极响应及热情支持，短短30天共收到了200余幅图片作品和50余篇视频作品。这些作品内容丰富、创作手法多样。参赛者们通过手中的相机，生动地记录了韩国战“疫”中，韩国各界及时采取各项防控措施全力应对，中国驻韩国大使馆、在韩中企及华人纷纷伸出援手捐赠防疫物资的每一个感人瞬间，传递正能量。

最终，经过网络票选、专家评审，图片组和视频组共有34份获奖作品脱颖而出，两个组别各包括一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、人气奖1名，以及鼓励奖10名。

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