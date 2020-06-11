苏丹过渡政府总理会见中国政府援苏抗疫医疗专家组

哈姆杜克总理与专家组全体成员合影

人民网喀土穆6月10日电（记者 苏航） 10日下午，苏丹过渡政府总理哈姆杜克在苏总理府会见中国政府援苏抗疫医疗专家组全体成员，中国驻苏丹大使马新民出席。

哈姆杜克表示，中国是全球首个有效控制疫情的国家，全世界都需要学习借鉴中方的成功抗疫经验，中国专家组不远万里及时来到苏丹，在苏疫情日益严峻的困难时刻为苏丹人民带来了力量和曙光，苏方深感幸运，我谨代表苏丹政府向中国政府和专家组致以最诚挚的谢意。两周来，专家组密集在苏开展交流走访工作，分享宝贵经验，提出中肯建议，极大增强了苏抵御疫情、维持经济社会正常运转的能力和信心，相信苏方定能尽快战胜疫情。在专家组即将离开苏丹之际，我衷心祝愿各位专家回国后一切顺利，喀土穆的大门永远向你们敞开。

哈姆杜克强调，苏中人民传统友谊是两国友好的牢固基石，苏中战略伙伴关系是两国深化合作的坚强后盾，苏方对此深感欣慰。我认真听取了习近平主席在第73届世卫大会开幕式上的讲话，非常赞同习近平主席提出的构建人类卫生健康共同体的理念。习近平主席提出的推进全球抗疫合作的五大举措，特别是中方将建立30个中非对口医院合作机制，这更是令包括苏丹在内的非洲国家倍受鼓舞，苏方愿以此为契机，与中方一道积极落实上述理念和举措，进一步加强与中方在卫生、医药等领域的合作交流，推动苏中战略伙伴关系在后疫情时代再上新台阶。

马新民大使代表中国政府对苏方为中国专家组在苏期间提供的热情友好接待和周到细致安排表示感谢，并表示，专家组此行得到总理阁下和苏方各部门强有力支持，确保了专家组顺利圆满完成各项工作任务。在专家组即将凯旋之际，阁下在百忙中专门会见全体成员，这既是对专家们辛勤工作的高度肯定，也显示了对中苏合作抗疫的充分认可。中苏是同舟共济的战略伙伴和团结抗疫的战友，中国政府此次派出迄今最大规模的医疗专家组驰援苏丹，坚守和传承延续了半个世纪的中国医疗援苏的初心和承诺，体现了中苏战略伙伴关系的重要性和高水平，展现了中苏两国人民亲密无间的手足之情，也是中苏携手合作致力于共建人类卫生健康共同体的生动实践，必将进一步提升两国战略伙伴关系。

(责编：燕勐、杨牧)