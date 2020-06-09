厚德国际智库与南非社会发展研究院签署战略合作协议

人民网约翰内斯堡6月8日电（刘畅） 6月6日，厚德国际智库（Houde Institute）与南非社会发展研究院（Inclusive Society Institute, South Africa）签署战略合作协议。厚德国际智库理事长王宏娟、南非社会发展研究院执行主席兹维利·恩德武教授分别致辞。中石化集团原总裁傅成玉、国合洲际能源咨询院院长王进、南非社会发展研究院总裁达里尔·斯旺尼波尔、葛洲坝国际公司副总经理陈向东、南非-中国经济贸易协会秘书长韦冬泽、厚德国际智库高级研究员苗吉等出席了会议。

厚德国际智库理事长王宏娟在致辞中指出，中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。南非社会发展研究院和厚德国际智库是新兴的智库，通过促进机制化的学者交流，展开联合研究，共同举办学术研讨，展开二轨外交，我们可以分享中南两国各自的治理经验，增进人民之间的相互了解，并为两国的内政外交决策建言献策。厚德国际智库很荣幸与南非社会发展研究院一起，为对接两国的发展战略，落实联合国2030年议程和非洲2063年议程，促进两国的包容性发展共同努力。

南非社会发展研究院执行主席兹维利·恩德武教授在致辞中指出，南非社会发展研究院致力于促进南非及世界范围内的民主政治、社会公正和经济发展，迫切需要学习其他社会在扩大社会参与、经济发展方面的先进经验。希望能与厚德国际智库共同确定一批重点合作项目，展开联合研究，进行政策分析，提供政策咨询。我们的合作是一个南南智库合作，将为共同应对新冠疫情及后疫情时代的各种挑战提供“南方方案”。

中石化集团原总裁、长江商学院实践教授傅成玉、南非社会发展研究院总裁达里尔·斯旺尼波尔先后发表主旨演讲。傅成玉在演讲中指出，中国与南非作为发展中国家，都面临着经济、社会发展的重要任务。只有南非最了解自身的发展需求，中国在非洲企业应该采取本地化战略，致力于成为促进当地就业与发展的本土公司。

南非社会发展研究院总裁达里尔·斯旺尼波尔指出，与厚德国际智库的合作是我们签署的第一个正式国际合作协议。 中国是南非最大的贸易伙伴，中南有多个大型合作倡议被提上日程，这意味着厚德国际智库与社会发展研究院的共同努力可以为地区间和国家间政策研讨做出有意义的贡献。

双方参会人员接着讨论了后疫情时代的国际形势，并展开了初步工作交流。南非-中国经济贸易协会秘书长韦冬泽作为中资企业在南非代表对双方表示祝贺，期待双方能尽快展开实质性合作，在南中资企业愿意为双方合作提供支持。

此次与南非智库间达成合作协议，旨在为两国和中非关系领域的专家学者提供一个交流、对话与合作的平台，围绕双方共同关注的话题、中南双方合作中现存和潜在的问题展开联合研究，并提出具有前瞻性和创新性意见和建议，为有关方面的决策提供可靠依据，共同促进两国关系的顺利发展，助推“一带一路”的实施和中国非洲关系的全面、深入、稳定发展。

(责编：燕勐、刘洁妍)