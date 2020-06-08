共同繁荣，构建中缅命运共同体

在缅甸西海岸的马德岛港，巨型油轮缓缓停靠在30万吨码头上，长长的卸油臂降下，与油轮输油管口对接，开始向港口卸载原油，储存到单座储量为10万吨的储油罐内。几位员工带上口罩、测量体温、全身消毒后，操作设备对原油进行检测、加压，经771公里的中缅原油管道，经南坎计量站进入中国。在并行的天然气管道内，从缅甸西南海域采集的天然气同样从南坎进入中国。

“为了防止疫情，接收原油的第一站马德岛实施一分时、两减少、三专用、四关口管理措施，上岛码头、进站口、登船梯口100%消毒杀菌测体温，优化生产方案，强化上下游沟通，合理安排接卸油罐。全线各驻地、站场采取封闭式管理，员工进入隔离办公状态。虽然疫情对生产、运输造成影响，但中缅油气管道项目无一感染，各项工作正常开展，”中油国际管道公司中缅油气管道项目负责人李自林说，“截至2020年6月3日，累计向中国输送原油3027万吨，输送天然气265.58亿立方米，为缅甸下载天然气46.76亿立方米，不仅对实现中国能源进口渠道多元化具有重大意义，还极大地推动缅甸当地经济发展。”

防疫生产两手抓，提供清洁能源确保缅甸民生和工业运行

截至6月1日，缅甸累计新冠确诊病例为228例，缅甸多地实施宵禁。自从疫情出现以来，曼德勒大学学生努依就没有去过学校，而是按照学校的安排，通过网络学习，还经常视频和老师同学讨论交流。6月依然是缅甸的热季，屋子里的电扇不停地转着，中午还得把空调打开，电脑也一直开着。“虽然家里使用不少电器，但不像以前总停电了，电压也稳，带动这些电器没问题，很感谢郊区新投产的天然气发电厂。”

努依所说的发电厂是距离曼德勒50公里的皎喜燃气发电厂，发电厂内8台巨大的内燃机发出轰鸣，将天然气转化为电能，这个2019年5月竣工的发电厂是缅甸最大的内燃机发电项目，每年产出12.74亿千瓦时电力，可解决270万民众的用电问题。“发电厂使用的是从中缅天然气管道曼德勒分输站下载的天然气，疫情期间也满负荷运行，每天燃烧约75万立方米天然气，”发电厂经理昂吞敏说。

中缅油气管道提供的天然气不仅改善了居民的生活条件，还是缅甸重要的能源动脉。缅甸工商联合会秘书长吴耶温表示：“缅甸近年来经济增长速度保持在6%至7%之间，油气工业是经济发展的重要基础和支撑，中缅油气管道是重要的能源基础设施，为缅甸社会经济发展注入了清洁能源。”

在中缅天然气管道曼德勒分输站内，计量表指针飞速转动，来自西海岸的天然气通过数百公里的管道输送到曼德勒，每天约85万立方米的天然气从这里下载，分输入当地天然气管网。天然气接收门站——缅甸油气公司皎涩天然气站工作人员明吞昂说，以前的天然气来自仁安羌附近的老气田，量很少、气压也不稳定，不远处的工业区只有水泥厂、自行车厂几家能够用上，其余的都得用柴油发电甚至停工。“从2013年12月开始，中缅天然气管道向曼德勒分输，我们供给新建的发电厂、玻璃厂，工业开始运转，生活也方便起来。”

“目前中缅天然气管道每天输送约1600万立方米，为了促进缅甸的经济，从投产之初就开始就在皎漂、仁安羌、当达、曼德勒向当地下载分输，用于当地工业和民生需求。疫情期间，中缅油气管道正常生产，保障了缅甸工业与民生的需求，”中缅油气管道项目调控中心主任张勇说。

面对疫情和国际低油价带来的不利影响，中缅油气管道通过一系列“抗疫、稳产”的有力举措，切实做到疫情防控、安全生产两手抓，提供的能源保证了下游产业的正常运行和民众的日常需求。缅甸电力能源部副常务秘书吴泰昂表示，项目长期以来在缅甸做出了突出贡献，尤其在疫情期间保持安全平稳运营，对缅甸经济发展和社会需求十分重要。

服装业是缅甸重要的出口行业，随着疫情防控限制措施的解除，不少国家已发来订单，缅甸服装协会主席敏棱说：“历经2个多月疫情的服装业将迎来一个好前景，对于60万服装工人也是个好消息，充足的电力供应对重启服装业等工业必不可少，缅甸的电力供应约40%依靠天然气发电厂，中缅天然气管道提供了有力保障。”

十年砥砺创辉煌，中缅油气管道打造互利共赢典范

2020年6月8日，中缅两国将迎来建交70周年。10年前的6月3日，作为中缅两国建交60周年的重要成果和结晶，中缅油气管道正式开工建设。历经十年耕耘，一个世界级精品管道工程和国际化油气能源通道如期建成，对推进中国西南地区经济结构调整、实现能源进口多元化具有重要意义，同时推动了缅甸管道沿线经济发展、油气产业发展，改善了当地民生。

在缅甸各地采访时，记者真切感受到当地日新月异的变化。缅甸电力与能源部长吴温楷表示，中缅油气管道解决了缅甸天然气下游市场难题，实现了出口创汇，同时带来税收、投资分红等在内的可观经济收益，还带动了缅甸社会、经济和就业的发展。据统计，截至2020年5月末，累计为缅甸带来直接经济收益5.14亿美元，其中天然气管道2.52亿美元，原油管道项目2.62亿美元。“中缅油气管道建设运行10年来，不仅对沿线城市，还对缅甸整体经济发挥了巨大作用，”吴泰昂说。

中缅天然气管道投产刚刚40天，就实现了皎漂首站向当地发电厂分输供气发电，皎漂居民告别了昔日的电荒，过上了灯火通明的幸福生活。10年后，在皎漂，记者看到当地生活发生了巨大变化，有了电，城镇有了生气，镇上铺了水泥路，道路两侧的小楼越来越多。“作为若开邦的港口城市，往来的人也多起来，贸易便利。3年前我们在这里设立了若开邦的第四个支行，因为看好皎漂未来的经济前景，”在镇中心崭新的AYA银行大楼里，经理告诉记者。

不仅在南部的皎漂，在北部的曼德勒，中部的仁安羌、当达天然气分输站，高峰期每天可为当地下载天然气400万立方米，用于直供发电厂与沿线工业用户，满足了工业用户与当地民众对清洁能源的迫切需求。在曼德勒的玻璃厂、当达的工业园区，记者都看到有了充足的天然气供应后，企业能够全力生产，创造了更大的经济价值，民众生活也得到提升。

位于曼德勒的“国际玻璃公司”生产3-12毫米的玻璃，玻璃厂每天24小时产量约200吨，得益于中缅天然气管道的运营而发展起来。经理吴佐敏说：“这是缅甸唯一的玻璃厂，以前玻璃全部需要进口，12毫米玻璃每吨430美元，现在价格降为一半。我们工厂每天用电4.2万度，于2013年投产，是因为那一年管道开始向曼德勒地区分输天然气。”

持续践行“共商、共建、共享”的合作共赢理念，如今，这条横贯缅甸四个省邦、并行奔流800公里，沿线为缅甸分输供应天然气，穿越国门为中国西南地区提供多元化油气保障的跨国能源动脉，不但让中缅民众真切感受到了两国经贸紧密联系的实惠，也成为“一带一路”在缅实施的先导示范，和中缅胞波友谊的有力见证。

深化各领域合作，推动中缅全面战略合作伙伴关系不断发展

2020年，中缅迎来建交70周年。今年1月，习近平主席访问缅甸，两国领导人一致同意构建中缅命运共同体，擘画了双边关系未来发展的崭新蓝图，开启了中缅关系新时代。时光的卷轴里，传递着中缅两国历久弥新的胞波深情。心手相连，守望互助；合作互鉴，互利共赢……

中国连续多年是缅甸最大贸易伙伴、最大外资来源国，为缅甸经济发展作出了重要贡献。两国设施联通不断加强，贸易畅通显著提升，全方位、多层次、宽领域的合作格局正逐步形成。目前，双方正重点推进“一带一路”和中缅经济走廊建设，疫情对两国经济和合作的影响是暂时的，双方正加强合作，全力确保中缅经贸在内的各领域合作正常推进。

缅甸将启动1000亿缅元（约合7000万美元）的刺激计划，应对疫情造成的负面影响，包括政策改革、各领域各行业的重建措施。缅甸经济学家佐乌表示，缅甸26％的外国直接投资来自中国，疫情暴发后，“一带一路”倡议下的主要项目——中缅经济走廊、木姐-瑞丽边境经济合作区、皎瞟经济特区、仰光新城受到影响。但世界银行预测，缅甸经济可望在2020-2021年缓慢恢复6％的增长，并在基础设施投资、强劲的出口等支持下，于中期恢复增长趋势。“这些增长得益于大型投资项目的带动，中国将在缅甸经济恢复中发挥重大作用，”佐乌表示。

中缅合作给缅甸经济恢复注入强劲动力，两国共享机遇、共克挑战、共谋发展。在做好疫情防控基础上，双方正在稳妥推进各领域交往合作，推动经济走廊项目取得积极进展。“中缅经济走廊的建设，不但可以帮助当地逐步建立起自己的工业体系，农产品加工、运输等相关产业都会得到相应的发展，当地的教育和科技水平也会得到提升，”缅甸前驻华大使吴帝林翁表示。

中国驻缅甸大使陈海表示：“尽管受到疫情影响，所有商定的投资和项目都将继续进行。两国将加强经济发展战略对接，共同开展‘一带一路’建设，推动中缅经济走廊框架从概念转入实质规划建设阶段，着力推进皎漂经济特区、中缅边境经济合作区、仰光新城三端支撑，深化互联互通、电力能源、交通运输、农业、金融、民生等领域务实合作，为两国人民带来更多实实在在的利益。”

“希望加快共建‘一带一路’，全面推进经济走廊建设，扩大经贸、教育、卫生等领域合作，推动缅中全面战略合作伙伴关系开辟新前景，”缅甸总统温敏表示。

(责编：燕勐、杨牧)