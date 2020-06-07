秘鲁部长会议主席看望中国抗疫医疗专家组 政府颁发证书和奖章

卫生部长会见中国医疗专家组

人民网里约热内卢6月7日电 （记者 吴杰）利马时间6月6日晚，秘鲁部长会议主席塞瓦略斯专程赶往卫生部看望中国抗疫医疗专家组，感谢中国政府向秘鲁派遣抗疫医疗专家组，弘扬国际人道主义和团结互助精神。中国率先控制住疫情，积累了丰富经验，也为世界各国抗疫注入了信心。秘鲁政府衷心感谢专家组在秘鲁辛勤工作和所做贡献，将继续同中方携手努力取得抗疫胜利。当晚，秘鲁卫生部举行仪式，代表秘鲁政府向中国政府派出的抗疫医疗专家组四名成员颁发荣誉证书和奖章，表彰专家组为秘抗疫工作所做贡献。秘卫生部长萨莫拉、副部长塞尔帕、中国驻秘鲁大使梁宇出席。

梁宇大使在致辞中介绍了中秘抗疫合作情况，感谢专家组在秘辛勤工作和秘方提供的全力保障，表示此次合作充分体现了两国传统友好和全面战略伙伴关系的高水平，将载入中秘关系史册。中方秉持推动构建人类命运共同体理念，坚定支持秘方抗疫，将继续在力所能及的范围内提供帮助。相信秘方一定能早日战胜疫情。

据中国驻秘鲁使馆介绍，中国派遣的抗疫医疗专家组是应秘鲁政府邀请，于5月23日抵达秘鲁首都利马的。专家组4名成员均来自南方医科大学南方医院，专业覆盖呼吸与危重症医学、感染管理和神经内科等领域。

秘鲁国家电视台、泛美电视台、拉丁电视台对当晚的仪式进行了直播，其他主流媒体积极予以报道。

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