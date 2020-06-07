莫斯科州官员：中国企业的援助让我们很感动

人民网莫斯科6月7日电（记者 张光政）前不久，在莫斯科州克拉斯诺戈尔斯克区，莫斯科格林伍德国际贸易中心为当地的二战老战士们送去一次性口罩等防疫物资。3月底以来，出于抗击疫情的需要，这些老战士一直居家隔离。中资企业送来的防疫物资，对他们来说是一份意外的惊喜。

据了解，投资运营近十年来，作为中国开展对俄经贸合作、积极参与“一带一路”建设的中资企业，作为推动经贸、人文等多领域合作的公共服务平台，格林伍德国际贸易中心投资运营坚持经济效益和社会效益并重，推进与当地经济、社会的融合发展。

格林伍德国际贸易中心的领导班子表示，中苏两国人民在第二次世界大战期间并肩作战，结下了深厚的友谊，现在中俄两国人民面对新冠肺炎疫情的共同威胁，再次坚定地站在了一起，守望相助，共克时艰。作为在俄罗斯设立的中资企业，格林伍德国际贸易中心理应履行社会责任，为推动中俄友好事业添砖加瓦。

自新冠肺炎疫情暴发以来，俄罗斯采取了一系列积极的防疫措施。俄总统普京多次在全国电视讲话中，要求各地加强防疫工作。俄罗斯实行“带薪非工作日”制度以来，大多数居民按规定在家自我隔离。为保障国家机器的正常运转，保证各级政府的相关民政措施和福利政策落实到位，俄罗斯各地的社保中心、移民局等机构的工作人员在疫情期间仍坚持工作，每天要接待大量前来办理业务的人员。由于防疫物资供应紧张，这些机构的员工们面临着感染新冠病毒的风险。

在和俄罗斯有关方面打交道的过程中，格林伍德国际贸易中心了解到上述情况，对俄罗斯当前面临的疫情压力和防疫物资缺乏等困难感同身受。格林伍德国际贸易中心克服困难，多方协调，向俄方紧急调拨并捐助了一批防疫物资。截止目前，格林伍德国际贸易中心已经向包括俄罗斯工商会、国家消防管理总局、莫斯科州社保中心，克拉斯诺戈尔斯克区的孤儿院、老战士委员会、防疫救护队等在内的近30家俄方单位捐赠了防疫物资。

此外，格林伍德国际贸易中心还向俄罗斯有关机构推介中国的防疫经验，指导并协助它们开展具体的防疫工作，包括在楼内放置消毒液，设立体温检测点，安排保安对进入楼内的人员检测体温，定期对公共区域、门把手、电梯等进行消毒，有效地降低了新冠病毒的传播风险。

在俄罗斯抗击疫情的关键时期，格林伍德国际贸易中心捐助的防疫物资缓解了俄方的燃眉之急，受到俄方的高度赞赏，那些坚守岗位的俄方一线工作人员纷纷发来情真意切的感谢信。

“中国企业的援助让我们很感动，”莫斯科州社保基金负责人柳德米拉·斯捷潘诺娃说，“目前疫情形势严峻，中国企业员工自身安全和防疫压力也很大，尤其是在目前中国疫情还没有完全结束的情况下，中国企业还慷慨地向我们提供防疫物资援助。这是中俄友谊的体现。对中国企业的善举，我们由衷地敬佩。中国企业是好样的！”

除了援助俄方抗疫，作为俄罗斯中国总商会的会长单位，格林伍德国际贸易中心还积极主动地对旅俄同胞提供帮扶。全体员工上下一心，捐钱捐物，主动帮扶同胞，协助解决部分留俄学子的住宿问题。格林伍德国际贸易中心的母公司中国诚通集团向俄罗斯及在俄同胞捐赠了价值至少5200万卢布的防疫物资。这些物资运抵莫斯科之后，由格林伍德国际贸易中心根据使馆的防疫统筹部署进行分配，派发给各领区、华人华侨和留学生。

此外，格林伍德国际贸易中心的员工们毫无怨言地冒着疫情的高风险，克服困难，组织募捐、分发物资，外出为在俄同胞提供交通帮助。4月23日，格林伍德国际贸易中心对中俄中资企业发起帮扶旅俄同胞的倡议。随后的一周之内，28家在俄中资企业率先响应，捐赠了195.54万卢布，各类口罩7.95万支，莲花清瘟胶囊980盒，保障中国同胞紧急情况下出行所需的两台防疫用车，自我隔离所需的3间应急居住用房等。

在抗击疫情的关键时刻，格林伍德的责任担当得到了中国驻俄罗斯大使馆、在俄华人华侨等各界的高度肯定。中国驻俄大使张汉晖表示，在中资企业中，格林伍德是中流砥柱，每每在关键时刻都发挥了重要作用。

(责编：崔越、杨牧)