李南临时代办出席南非索韦托食品包捐赠活动

中国驻南非使馆临时代办李南和非国大青联代表拜基以“击肘礼”代替握手。（人民网 刘畅 摄）

人民网约翰内斯堡6月5日电 （刘畅） 6月5日，中国驻南非使馆会同在南侨胞在约翰内斯堡索韦托地区举行食品包捐赠活动，向当地贫困社区捐赠1000个食品包和5000只口罩。中国驻南非使馆临时代办李南、非国大青联代表拜基、非国大索韦托地区负责人穆兹、中南警民合作中心主任李新铸、全非洲和平统一促进会会长徐长斌以及索韦托地区青联代表、非国大代表、部分使馆外交官、华侨华人代表等出席活动。新华社、央视、《人民日报》、人民网、《中国与非洲》杂志、CGTN、凤凰卫视、南非365、《公民报》、Power FM、Jozi FM等中南媒体参加活动并报道。

李代办首先对索韦托居民全力配合疫情防控作出的重要贡献和巨大牺牲表示敬意，对非国大索韦托地区青联服务社区给予肯定，鼓励索韦托青年继续传承革命先辈的奋斗精神，团结一心、战胜疫情，并把家乡建设的更加美好。

李代办说，患难见真情。在中国抗疫斗争的艰难时刻，南非政府和人民始终坚定同中方站在一起。在南非和非洲疫情快速蔓延的时刻，中方克服自身抗疫任务仍然艰巨的困难，提供大力援助和支持。习近平主席两次同拉马福萨总统通话，支持南非抗疫努力，支持南非履行非盟轮值主席职责，在非洲抗疫中发挥引领作用，共同支持联合国和世卫组织在协调国际抗疫中发挥积极作用。据不完全统计，中国政府、在南中资企业、华侨华人累计向南党、政、军、医疗机构等已捐赠或即将捐赠500多万只口罩、数十万份检测试剂以及呼吸机、体温检测仪、额温枪、防护服等大量防疫物资。中方积极为非洲国家赴华采购提供便利和支持，尽最大努力满足非洲兄弟姐妹对抗疫物资的需求。中方还多次组织视频会议，与南非卫生系统官员和世界卫生组织驻非洲代表等交流分享抗疫防控经验，并向南方及时提供相关防治材料。

李代办介绍了习近平主席在世界卫生组织第73届大会上宣布的一系列中国支持全球抗疫的举措，并强调这些举措将有力支持非洲应对疫情，特别是中国将研发“人民疫苗”，中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，为非洲国家获取新冠疫苗开辟重要来源。

李代办赞赏在南中资企业机构和华侨华人踊跃捐助和回馈当地社会，表示中国人民将始终与南非人民并肩作战、共克时艰，中方将继续同南非和非洲兄弟姐妹携手抗疫，构建更加紧密的中南、中非命运共同体。

非国大青联代表拜基、非国大索韦托地区负责人穆兹等表示，中国和中国共产党是南非和非国大最可信赖的朋友。疫情暴发以来，中国政府以及在南中资企业和侨民积极支持南非抗疫，支持南非困难社区和弱势群体，帮助他们渡过难关。我们高度认同习近平总书记在《摆脱贫困》一书中倡导的“扶贫先扶志”，读了习近平总书记带领宁德地区脱贫的故事很受触动。索韦托地区发展落后，关键要解决思想上和观念上的贫困问题，消除“等靠要”的贫困意识。希望中国朋友既授人以鱼、也授人以渔，帮助索韦托探索出一条实现脱贫的道路。

活动结束后，李代办还分别接受了新华社、凤凰卫视、《公民报》、Power FM、Jozi FM等中南媒体采访。

索韦托是南非最大的黑人城镇，位于南非经济中心约翰内斯堡市西南约20公里，人口近200万。曾为南非黑人反对种族隔离斗争的基地，1955年非国大在索韦托的克利普镇通过著名的《自由宪章》。曼德拉、温妮、沃尔特·西苏鲁等非国大元老以及图图大主教等均在此领导过反对种族隔离制度斗争。

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