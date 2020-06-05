中国抗疫医疗专家组赴秘鲁高原地区交流

人民网里约热内卢6月4日电（记者 吴杰）中国抗疫医疗专家组3日乘军用飞机前往秘鲁高原城市阿雷基帕，与当地政府官员和医护人员交流新冠病毒的防治经验，双方交流气氛非常热烈。

阿雷基帕海拔约2400米，是秘鲁第二大城市，也是新冠疫情严重地区之一。中国抗疫医疗专家组乘小型螺旋桨飞机抵达后，立即与省政府主席埃尔梅尔·卡塞雷斯及卫生系统官员、各医疗机构负责人、有关专家举行座谈，了解当地疫情及医疗资源情况。中国专家分享了中国的防控、救治、用药等相关做法，并结合自身临床经验解答了阿雷基帕医护人员的提问，现场气氛十分热烈。

随后中国抗疫医疗专家组前往当地最大的奥诺里奥·德尔加多医院，查看该院相关流程设计及防护情况。4名专家更换防护服进入该院急诊普通型收治病区及ICU病区，巡查了解相关流程及情况，现场给予了相关改进意见和建议。

当地医护人员对中国抗疫医疗专家组到来反响热烈，双方的交流一再延时，专家组没有吃午饭连续工作10小时。因时间紧张，专家组表示针对秘鲁各医院共性分区问题后续还将通过邮件和给予书面建议。

对专家组放弃休整长途跋涉前往高原地区指导疫情防控，秘鲁方面给予高度评价。本次行程也得到秘鲁多家媒体的高度关注，安第斯通讯社等8家媒体现场予以报道。

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