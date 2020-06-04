中秘医学专家在三军医院交流

中国抗疫医疗专家组同秘鲁海陆空三军医院同行交流

人民网里约热内卢6月3日电 （记者 吴杰）受秘鲁国防部部长邀请，中国抗疫医疗专家组于6月1日、2日分别前往海陆空三军的军队医院参观座谈交流。

在秘鲁海陆空三军医院，中国抗疫医疗专家组实地了解秘鲁军队卫生体系、目前疫情期间的救治情况和医院救治能力，同感染科、ICU、精神心理科等科室医护人员就新冠疫情防治进行了交流，分享了在湖北积累的丰富的防控救治经验，针对新冠治疗、防护以及用药、提升核酸检测能力等方面的问题，提出了多项有针对性的防控建议，受到秘鲁军方医护人员的称赞。

在秘鲁军队医院的这些交流，颇有些传奇色彩。因为有点巧合的是，专家组所在的南方医院，其前身也是军队医院，此次赴秘鲁的4名专家均是“老军人”，都毕业于军医大学，在部队有服役5年以上和到基层部队锻炼的经历，对军队卫生勤务保障有非常深刻的认识和丰富的经验，同秘鲁军队医院同行的交流，他们有一种更特殊的感受。

中国抗疫医疗专家组组长郭怡介绍，专家组所在的南方医科大学南方医院，原为第一军医大学第一附属医院，诞生于抗日战争的隆隆战火中，最早是新四军第三师后方医院。建院80年来，该院从江苏阜宁先后辗转黑龙江齐齐哈尔、湖南长沙、广东广州。虽然四迁院址、五变隶属，但是该院始终牢记使命，勇挑重担，在抗日战争、解放战争、抗美援朝、对越自卫反击战等战火中经受了残酷考验，做出了突出贡献。2004年8月，随第一军医大学转制更名为“南方医科大学南方医院”后，该医院在“非典”、抗震救灾、新冠疫情防控等重大突发公共卫生事件中均有出色表现：在“非典”中实现医护人员零感染、解剖全国第一例因“非典”病逝患者；在四川汶川抗震救灾中是第一支挺进震中映秀的地方医疗队，被党中央国务院中央军委授予英雄集体称号；在今年新冠疫情防控中，该院127名医护人员驰援湖北，其中原小汤山医疗队队员在全国率先集体写下请战书，“若有战，召必回，战必胜”的大无畏精神感动全国无数人。赴荆州医疗队成建制承担了当地疫情最重的洪湖地区防控任务，其采用的“政府统筹、专家主导、全民参与、大数据支撑”的洪湖疫情防控模式取得显著成效。专家组成员也都在这次抗疫实践中积累了丰富的经验。

中国政府应邀向秘鲁派遣的抗疫医疗专家组于5月23日抵达利马。专家组由国家卫健委组建，4名成员来自广东南方医院，其中包括呼吸与危重症医学、感染管理和神经内科等领域的专家。

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