赤道几内亚总理会见中国抗疫医疗专家组

人民网约翰内斯堡电（记者 吕强）马拉博消息：6月3日，赤道几内亚总理奥巴马在总理府会见中国政府援赤几抗疫医疗专家组。中国驻赤道几内亚大使亓玫，赤几外长奥约诺、卫生与社会福利部副部长翁多等出席。

奥巴马对中国政府大力支持赤几抗击新冠肺炎疫情并派遣抗疫医疗专家组表示感谢，欢迎专家组抵赤几开展工作。他表示，专家组八天以来同赤几有关方面开展的广泛交流卓有成效，为赤几抗击疫情带来曙光。赤几同中国传统友谊深厚，赤几方愿进一步借鉴中方的抗疫经验和诊疗方案，加强双方卫生领域合作，共同推动两国关系不断发展。

亓玫表示，中国政府派遣医疗专家组来赤几支援抗疫，是落实习近平主席关于加强国际抗疫合作倡议的具体行动，也是两国50年友好合作关系的缩影。中方愿同赤几方进一步加强抗疫合作，深化双方全面合作伙伴关系，为共同构建人类卫生健康共同体提供积极实践。

专家组领队、湖南省卫生健康委副主任祝益民介绍专家组所做工作，从大众防护、“四早”、联防联控、“四集中”、加强核酸检测、加强医护人员培训等方面阐述中国方案，对赤几方防控工作提出具体建议，表示专家组愿为两国携手抗疫、共克时艰作出不懈努力。

会见后，奥巴马在接受媒体采访时高度评价中国同国际社会特别是同非洲在抗击新冠肺炎疫情方面的合作和中赤几建交50年来的传统友谊，表示对中国复工复产和经济复苏的前景充满信心。

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