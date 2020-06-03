澳大利亚多州进一步解禁 城市恢复往日热闹

人民网悉尼6月3日电（王泉骄 实习生 汪奕含）从6月份开始，澳大利亚多州进一步扩大“解封”范围，进入解禁的第二阶段。外出的居民逐渐增多，人们开始回归往常的生活状态。

在新南威尔士州，酒吧、咖啡馆及餐馆同时接待顾客的上限从10人上调至50人，但要求每位用餐者在店内拥有至少四平米的空间；美术馆、博物馆、图书馆等文化场所重新开放，许多场馆要求人们提前预约，严格控制进出人数。在维多利亚州，餐馆和咖啡馆也恢复营业，博物馆、图书馆等场所允许开放，所有室内场所最多可容纳20人。南澳大利亚州咖啡馆和餐馆的用餐人数上限增至80人，电影院和剧院等重新开放......此外，多个州允许居民在州内旅行，各州对外开放时间尚不确定。大部分中小学生已经返回校园上课，人们也开始逐渐复工。

悉尼市中心的街道恢复了以往繁忙的景象，车水马龙，熙熙攘攘。人们走进咖啡馆或酒吧休闲聚会，此前仅剩下一群海鸥落脚的广场，再次坐满了行人，三三俩俩凑在一起闲聊。人们开始外出购物，关闭数月的商场再次点亮灯光，变得热闹起来。一些图书馆、美术馆在重新开始营业的第一天，就迎来了大批访客。

早在5月上旬，澳大利亚联邦政府推出了“三步走”解禁计划，要求逐步开放各公共场所，增加聚集人数。计划希望在七月份实现经济重新开放，大部分人能够回到工作岗位。在疫情恢复良好的情况下，实现与新西兰及南太平洋岛国间的旅行互通，并允许留学生入境等。澳总理莫里森同时也强调，即便公共场所再次开放，人们在外仍需遵循安全社交距离措施。目前各州政府正根据本州的疫情情况，因地制宜，实施适当的解禁措施。

此前澳政府还推出了一款可以追踪密切接触者的应用程序，目前下载次数超过600万次，并且成功追踪过至少一例密切接触者。随着疫情曲线趋于平缓，该应用程序的下载量正在不断减少。

澳大利亚卫生部网站公布的数据显示，截至6月2日，澳大利亚较前日新增17例新冠肺炎确诊病例，其中维多利亚州10例、新南威尔士州6例、昆士兰州1例。目前全澳累积确诊7221例，累积治愈6625例，死亡102例。新南威尔士州累积确诊患者数位居第一，达3104例，其次是维多利亚州和昆士兰州，累计确诊1663例和1059例。

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