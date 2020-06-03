英国疫情：限制放宽 客流暴增 景区混乱

人民网伦敦6月3日电（杨波）6月1日起，英国政府放宽封闭措施，一些商店被允许重新营业，某知名家具连锁卖场在当天重新开放19家店，数以千计的顾客在店外排队，由于社交距离规定等原因，顾客需要排队数小时才能进入卖场，有顾客在早上5:40就到店外排队等待9点开门。

根据一家零售分析机构的客流量数据显示，由于英国放宽了封锁限制，购物者人数急剧增加。总体而言，购物者人数比上周的“银行假”增长了36％，比更早一周则增长了21％。 商业街的增幅最大，比上周的人流量增加了44％。

由于限制措施放宽，人们涌向旅游景区。坎布里亚郡警方表示，蜂拥而至的游客给英国著名的旅游胜地“湖区”造成了“巨大的麻烦”，乱停的车辆阻挡了道路，一些乱停的车辆甚至阻碍了紧急救援车辆的通行。很多景点都充斥垃圾，当地旅游景区的工作人员已经收集超过130袋垃圾，其中包括“厕所垃圾”。警方表示，“由于英国在全国范围内放宽了隔离措施，而且人们也无法出国旅游，因此很多人选择到湖区旅游”，但是“游客应该尊重环境和当地社区”，“道路被停放的汽车阻塞，湖岸堆放着废弃的瓶子和烧烤炉，这是不可接受的。”。一处景区的所有者表示“感到震惊和悲伤”，因为露营者离开后“树木被砍伐，石墙被破坏，烧烤和垃圾被随意丢弃”。在剑桥的一个景点，一头奶牛因吃下被人丢弃的塑料袋造成窒息而死。

从6月1日起，小学部分年级重新开放，但是随即也出现了一些新的疫情，德比郡的一所小学在一名工作人员出现症状后对其他教职工进行了检测，结果7人确诊感染新冠，该小学随后被关闭进行深入消毒。不过该小学仍将在下周开放，因为社会关键工作岗位人员和弱势儿童需要学校帮助看管。

英国广播公司健康记者撰文表示，6月2日英国新增确诊病例1600例，新增死亡超过300例，数据表明尽管情况开始有所改善，但是英国疫情仍然严重，“令人担忧的是，这些数字高于西班牙和意大利等国家”。

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