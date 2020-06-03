第19届“汉语桥”世界大学生汉语大赛尼日利亚赛区决赛在线上成功举办

人民网阿布贾6月2日电（记者 姜宣）1日，由国家汉办与中国驻尼日利亚使馆主办，尼日利亚中国文化中心、拉各斯大学孔子学院、纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院协办的第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼日利亚赛区决赛打响，由于受新冠肺炎疫情影响，比赛改为了线上举行。

比赛分为知识问答比赛、即兴问答、汉语演讲比赛、中华才艺展示等四个环节，其中知识问答和即兴问答在线实时进行，演讲和才艺则是提前录制好视频提交给了评委。

镜头前，同学们一个个摩拳擦掌，有的兴奋，有的紧张，有的严肃，看得出来所有人都做了充足的准备。来自拉各斯大学孔院的一号选手叶芳芳一上来就获得了满堂彩，知识问答比赛对答如流，而6号选手何书仪在知识问答环节中以全对的成绩，充分展示选手们扎实的汉语功底。

选手们还借即兴问答环节表达了自己的心声，李墨翰在分享他学习汉语的快乐时说，汉语是世界上最难学的语言，但只要掌握规律，坚持下去，就一定能学好。李昊瑞在谈到中国节日时表示最喜欢春节，他说，春节是家人团聚庆祝新春的日子，离家在外的人都会回到家乡，放鞭炮，看春晚，喜气洋洋，其乐融融。

王自学在评价全球防范新冠肺炎疫情做法的时候，高度赞扬了疫情初期中国的做法，人们高喊武汉加油，所有人齐心协力、共克时艰。许含光称，尼日利亚的网速比较慢，而且流量比较贵，真心希望能够早日战胜疫情，回到课堂上课。

最终，通过激烈角度与综合评价，来自阿齐克韦大学孔子学院的李昊瑞（Ojimmadu Ebube）获得冠军及最佳口才奖，李墨翰（Ifemeje Promise）获亚军，来自拉各斯大学孔子学院的王自学（Adetola Emmanuel）获得了最佳才艺奖。

驻尼使馆文化参赞李旭大表示，近年来，在教师们辛勤努力下，尼日利亚人才辈出。2018年，丁家明获世界大学生中文比赛非洲区冠军；2019年，顾思源获世界中学生中文比赛非洲区冠军。今年，虽然新冠肺炎肆虐全球，但全体教师克服种种困难，坚守岗位，履职尽责，以开设“云课堂”等灵活多样方式，全力推进汉语教学及文化传播，尼日利亚学生们也以极大的热情和踏实的态度，全身心地投入到网络课堂中，汉语水平上升很快。

“汉语桥”世界大学生中文比赛自2002年以来，今年为第19届，该活动如今不但成为世界各国优秀汉语选手展示才华的大舞台，而且已被打造成中外人文交流的知名品牌。

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