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第19届“汉语桥”世界大学生汉语大赛尼日利亚赛区决赛在线上成功举办

2020年06月03日14:19  来源：人民网-国际频道
 
第19届“汉语桥”世界大学生汉语大赛尼日利亚赛区决赛因新冠肺炎疫情搬到了线上举行（姜宣摄）
第19届“汉语桥”世界大学生汉语大赛尼日利亚赛区决赛因新冠肺炎疫情搬到了线上举行（姜宣摄）

人民网阿布贾6月2日电（记者 姜宣）1日，由国家汉办与中国驻尼日利亚使馆主办，尼日利亚中国文化中心、拉各斯大学孔子学院、纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院协办的第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛尼日利亚赛区决赛打响，由于受新冠肺炎疫情影响，比赛改为了线上举行。

比赛分为知识问答比赛、即兴问答、汉语演讲比赛、中华才艺展示等四个环节，其中知识问答和即兴问答在线实时进行，演讲和才艺则是提前录制好视频提交给了评委。

镜头前，同学们一个个摩拳擦掌，有的兴奋，有的紧张，有的严肃，看得出来所有人都做了充足的准备。来自拉各斯大学孔院的一号选手叶芳芳一上来就获得了满堂彩，知识问答比赛对答如流，而6号选手何书仪在知识问答环节中以全对的成绩，充分展示选手们扎实的汉语功底。

选手们还借即兴问答环节表达了自己的心声，李墨翰在分享他学习汉语的快乐时说，汉语是世界上最难学的语言，但只要掌握规律，坚持下去，就一定能学好。李昊瑞在谈到中国节日时表示最喜欢春节，他说，春节是家人团聚庆祝新春的日子，离家在外的人都会回到家乡，放鞭炮，看春晚，喜气洋洋，其乐融融。

王自学在评价全球防范新冠肺炎疫情做法的时候，高度赞扬了疫情初期中国的做法，人们高喊武汉加油，所有人齐心协力、共克时艰。许含光称，尼日利亚的网速比较慢，而且流量比较贵，真心希望能够早日战胜疫情，回到课堂上课。

最终，通过激烈角度与综合评价，来自阿齐克韦大学孔子学院的李昊瑞（Ojimmadu Ebube）获得冠军及最佳口才奖，李墨翰（Ifemeje Promise）获亚军，来自拉各斯大学孔子学院的王自学（Adetola Emmanuel）获得了最佳才艺奖。

驻尼使馆文化参赞李旭大表示，近年来，在教师们辛勤努力下，尼日利亚人才辈出。2018年，丁家明获世界大学生中文比赛非洲区冠军；2019年，顾思源获世界中学生中文比赛非洲区冠军。今年，虽然新冠肺炎肆虐全球，但全体教师克服种种困难，坚守岗位，履职尽责，以开设“云课堂”等灵活多样方式，全力推进汉语教学及文化传播，尼日利亚学生们也以极大的热情和踏实的态度，全身心地投入到网络课堂中，汉语水平上升很快。

“汉语桥”世界大学生中文比赛自2002年以来，今年为第19届，该活动如今不但成为世界各国优秀汉语选手展示才华的大舞台，而且已被打造成中外人文交流的知名品牌。

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(责编：张信凤、燕勐)
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