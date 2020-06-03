爱心一万里：中国援助太平洋岛国抗疫物资安全抵达 

人民网巴黎6月2日电（记者 何蒨） 一架满载医疗物资的大溪地航空包机于5月24日、25日分别在斐济及法属波利尼西亚首府的机场降落，包机运输的医疗物资除了当地采购的医疗物资外，还包括中国政府及中国人民对外友好协会（简称对外友协）向南太平洋各国提供的卫生防护用品、新冠测纸及呼吸机。

本次包机由法属波利尼西亚（简称法波）主席弗里奇提供，从中国上海浦东机场出发，主要停落在四个国家的机场，分别是斐济、萨摩亚、汤加和塔希提岛，其他太平洋国家可通过海运或小型飞机从这几个机场运走医疗物资。

南太平洋地域辽阔，岛国分散，不少国家缺乏基础设施，难以接待大型飞机的起降，不具备直接从中国运送抗疫物资的能力。中国政府、对外友协及南太平洋岛国各界力量共同努力，发挥命运共同体精神，通过包机形式将中国援助物资送达当地，不仅体现了“双赢”的意识，也为南太平洋各国成功对抗新冠疫情传播做出了贡献。

法波政府对中国支持表示感谢

根据法波主席爱德华·弗里奇介绍：“在疫情早期，法波缺乏测试设备、口罩和呼吸机，4月6日抵达法波的第一架来自中国的医疗援助物资包机对于帮助当地度过新冠危机起到了重要作用。5月24日运抵法波的第二波医疗物资将被分配给路易-马拉德医学院和波利尼西亚中心医院，这是当地两家主要进行新冠测试的医疗机构。此外，警方、消防员、教师也得到了防护物资，部分口罩则分配给各大药房，满足当地居民的需要。”

目前，法波的新冠疫情控制良好，当地第一个确诊病例于3月10日发现。截止5月29日，法波共发现60名确诊患者，其中3人住院治疗，目前均已出院。法波也没有因新冠肺炎死亡的病人记录。弗里奇主席强调：“法属波利尼西亚目前已解禁，属于‘零增长’地区，但政府仍保持警惕，居民需遵守卫生习惯，出门也需佩戴口罩。”

弗里奇主席表示：“没有中方的合作，这次援助行动无法取得成功。对于大多数向中国提出援助需求的国家相比，我们只是非常小的一个地区，中国政府听取了我们的需求。”弗里奇强调：“我也要对中国驻帕皮提领事馆表示衷心的感谢，特别是领事馆在本次援助中提供的支持与全程跟进，法波政府及人民对中国政府和人民的宝贵支持深表谢意。”

中国驻帕皮提领事沈智良也表示：“中国政府在继续全力做好国内疫情防控的同时，积极向有需要的国家和地区提供力所能及的帮助。我们相信，只要各国同舟共济、守望相助，就一定能够彻底战胜疫情。”

援助南太岛国抗疫物资终抵斐济

5月25日，满载医疗物资的包机抵达斐济楠迪国际机场，这批医疗捐赠物资由中国驻斐济大使馆、斐济外交部、斐济驻华大使馆及斐济-中国友好协会（简称斐中友协）共同协调，主要来自中国政府、斐中友协及斐济-中国商会会员的捐赠。斐济卫生部长伊非雷米·瓦凯纳贝塔（Ifereimi Waqainabete）博士在接受这批援助时指出，这些医疗物资将分配给在抗疫前线工作的医务人员。中国驻斐济大使钱波指出：“中国正在与斐济各部门共同努力，有效应对新冠疫情后的形势，包括帮助斐济发展旅游业，以及增加双边贸易与投资。”

此次运送物资也得到了斐中友协的强力支持。斐中友协主席武芳芳女士表示，由于援助涉及太平洋国家较多，具体的物流协调工作就花费近8周时间，才使物资抵达南太岛国。武芳芳表示：“和世界上许多其他地区一样，太平洋岛国的人们也感谢中国的善意。中国在本国疫情仍然存在的情况下，还对南太平洋岛国给予了帮助，这是真正有担当的大国风范。”

斐济卫生部门仍在积极防控疫情中，以确保没有新一轮疫情的复发。根据斐济卫生部长的介绍，截止6月2日，斐济已有40天没有新的新冠确诊记录。

汤加公主：国家之间的真诚友谊衬托人文之光

汤加王国公主皮洛莱乌·图伊塔（Pilolevu Tuita）也是协调此次救援物资包机的太平洋中国友好协会赞助人。汤加公主在接受中国医疗物资援助后表示：“事实证明，在逆境中，国家之间的真诚友谊始终衬托出最为光荣与令人钦佩的人文之光，大溪地、中国、汤加、斐济和太平洋中国友好协会的合作就证明了这一点。”

图伊塔公主强调：“人性的现实是，当你不了解时就会产生恐惧，无知更催生恐惧。新冠肺炎病毒的传播即如此，因为我们还没有找到有效的治疗方法，疫苗也尚未诞生。某些国家的反应为时过晚，当地已因新冠病毒丧失了成千上万的生命，这些国家对中国的指责过于简单，站不住脚，如今是国际社会为寻求有效解决方法而共同努力的时候了。”

对外友协：远水解近渴，远亲胜近邻

根据参与此次医疗物资援助的中国人民对外友好协会会长林松添介绍，2月下旬新冠肺炎侵袭太平洋岛国后，对外友协就迅速动员，并协调上海市、广东省、江阴市等地政府和企业，筹集30.55万个一次性口罩、1900套防护服、1040瓶洗手凝胶、7000双一次性手套、100个额温枪等价值82.3万元人民币的抗疫物资，分别捐赠给斐济、萨摩亚、汤加、瓦努阿图、所罗门群岛、库克群岛、法属波利尼西亚、新喀里多尼亚、瓦利斯和富图纳群岛。

中国此次对太平洋岛国及地区的抗疫支援覆盖面较大，加上疫情导致的航空管制，运输物资时遇到的困难可谓不少。林会长强调：“病毒没有国界，面对蔓延全球的新冠肺炎疫情，中国秉持人类命运共同体理念，为全球疫情防控分享经验，提供力所能及的支持，同各国一道，努力构建人类卫生健康共同体。此次抗疫支援就是我们践行人类卫生健康共同体理念的一次生动体现。”

林会长指出：“无论在当前抗疫的特殊时期，还是在未来的交往中，中国将继续与太平洋岛国人民同呼吸、共命运、心连心；继续‘力挺’岛国朋友在气候变化、扶贫减贫、可持续发展等领域的正当诉求，全面深化互利合作，致力于合作共赢、共同发展，更好造福中国和太平洋岛国人民。”

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