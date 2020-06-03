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美国首都华盛顿2日晚继续宵禁

2020年06月03日10:51  来源：人民网-国际频道
 
白宫附近街区执勤的军警 张梦旭摄
白宫附近街区执勤的军警 张梦旭摄

人民网华盛顿6月2日电（记者 张梦旭）据美国媒体2日报道，美国司法部长威廉·巴尔1日下令执法人员将白宫附近的和平示威者用催泪瓦斯驱散，以便美国总统特朗普可以步行到达白宫附近的圣约翰大教堂，在那里手拿圣经拍照后迅速返回白宫。

与此同时，美国前副总统、民主党推定总统候选人拜登2日在费城发表了自3月份以来的第一个公开演讲。他说，“如果特朗普打开它（圣经）而不是挥舞它，他可能会学到一些东西。”拜登还指责当局使用“催泪瓦斯和闪光手榴弹”驱散和平抗议者，只是为了给特朗普来一张摄影作品。

拜登在20分钟的讲话中，指责“特朗普把这个国家变成了一个被旧怨和新恐惧撕裂的战场”。他说：“这就是我们吗? 这就是我们想成为的样子吗? 这是我们想要传递给我们的子孙后代的吗? 恐惧，愤怒，指责，而不是追求幸福? 无能和焦虑，只顾自己，自私自利?”

因非洲裔男子乔治·弗洛伊德之死引发的反种族主义示威，2日继续在全美包括纽约、华盛顿特区、休斯顿、洛杉矶在内的多个城市进行。记者在2日下午在华盛顿特区看到，第18空降军宪兵营和华盛顿特区国民警卫队已经部署在白宫附近、华盛顿国家广场和林肯纪念堂等多个敏感区域，同特区警察和联邦警察一道执勤。白宫周围数个街区被军队和警察封锁，行人稀少，整体气氛看起来较为紧张。

司法部长巴尔2日发表声明称，华盛顿特区将在2日晚间部署“更多执法资源”，保障人民的正常生活。华盛顿特区政府表示，2日晚将继续执行从晚7点到早上6点的宵禁令。

据美国有线电视新闻网统计，2日晚全美至少8个城市将继续宵禁。

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(责编：张信凤、燕勐)
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