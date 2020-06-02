三峡集团向圣保罗州捐赠抗疫医疗物资

人民网里约热内卢6月1日电（记者 张远南）6月1日，中国三峡集团和巴西圣保罗州政府举办线上捐赠仪式。中国驻巴西大使杨万明、驻圣保罗总领事陈佩洁、三峡国际总经理兼三峡巴西董事长赵建强以及圣保罗州国际关系厅厅长塞尔松、卫生厅副厅长阿德里安诺等出席视频仪式。

此次三峡集团捐赠的医疗物资包括105台病人监护仪、17台有创呼吸机和10台除颤仪。这批设备于5月27日抵达巴西，将由圣保罗州政府卫生厅分发给当地的公立医院。

杨万明大使指出，此次捐赠再次体现出在巴中国企业关爱当地社会的责任担当，也凸显了中巴命运相连、休戚与共的现实。当前，中国是对巴西提供抗疫援助最多的国家，这些善举承载着我们对巴西人民防控疫情的坚定支持。陈佩洁总领事表示，中巴双方密切团结合作、共同打造命运共同体和卫生健康共同体的故事会继续续写，务实合作成果也必将更丰硕。

“三峡集团在确保巴西电站平稳运营与能源供应，并做好员工防护的同时，也力所能及履行社会责任，通过采购、捐赠医疗设备，支持圣保罗州的抗疫工作，挽救更多生命。“赵建强董事长表示。

圣保罗州国际关系厅厅长塞尔松代表州政府对三峡集团表示衷心感谢，“无论是物资方面的捐助，还是抗疫经验的分享，中方的援助与支持对于圣保罗州抗击疫情至关重要。”

除向圣保罗州政府捐赠医疗物资外，三峡集团积极参与当地抗击疫情活动，包括与巴西国家工业培训服务中心合作，利用巴西国家电力局的研发资金，对新冠病毒快速检测试剂进行研发。

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