促进中法交流：法国华人卫视在行动

人民网巴黎5月31日电（记者李永群）“法国从来没有像现在这样需要我们！每一份捐赠都体现了我们华人对法国社会的责任感。”这是法国医护组织及疫苗研发机构的主要资助方“法国基金会”与“法国华人卫视”近日联合发布的抗击新冠肺炎募捐公告。

面对疫情，海外华人华侨经历了全球抗疫的上、下半场，先是千方百计筹集防护物资支援祖籍国战“疫”，后来利用自身优势从中国采购口罩、防护服等物品协助所在国抗疫，积极履行社会责任。作为一家在旅法华人中有着重要影响力的媒体，法国华人卫视在此次百年一遇的疫情危机中发挥了不可替代的作用。

坚持传播中国声音

“从1月份起，我们每天都推出大量与疫情有关的专题系列报道，尤其是有关中国、法国及欧洲地区的疫情信息； 制作了抗疫公益纪录片，号召华人华侨为武汉加油、为中国加油、为法国加油；采访了中国驻法国大使卢沙野及一批法国专家学者，让旅法华人华侨通过我们的节目了解更多防疫知识，积极配合当地政府与中国驻法国大使馆的防疫工作；通过‘海外华人在行动’、‘巴黎抗疫故事’等专题节目，连续报道华人华侨支援祖籍国抗疫及履行当地社会责任的感人事迹。”法国华人卫视台长陈晨表示。

开播4年多来，用中法双语播出的法国华人卫视面向法国主流观众，秉承“中国文化，本土表达”的办台宗旨，以“传播中国声音，讲好中国故事”为己任，已为越来越多的法国观众所关注，被越来越广泛的法国主流社会所认可。

由法国华人卫视主办的法国华人春节晚会已连续举办4届，深受旅法侨界欢迎。 曾荣获“中华之光—传播中国文化年度人物”的法国华人卫视总裁陈世明对记者表示，“在海外从事新闻媒体事业，要为华侨华人发声，更要为祖籍国讲好故事，春节则是不容错过的契机。”

刚刚结束的中国两会期间，法国华人卫视充分利用电视与网站等平台，播发了数十篇人民日报的相关文章，有力传播了两会正能量，在旅法华人中激起较大反响。

助力推介中国品牌

法国总统马克龙曾表示，他至少每年一次访问中国。马克龙每次访华时，在随行记者团中都有法国华人卫视记者的忙碌身影，她们现场采访总统与随行高官，近距离报道中法关系的重要时刻，用自己的视角向法国及欧洲华人讲述中法交往现状。法国华人卫视的高频亮相成为近年法国新闻界的一道亮丽风景。

随着自身影响力的扩大，法国华人卫视充分利用旗下专业团队，倾力打造线下交流、推介、拓展平台，促进中法商务活动、文化推广及城市形象宣传，助力推介中国品牌。

法国华人卫视成功承办了国务院新闻办公室在联合国教科文组织巴黎总部举办的“国华九韵”品牌活动、中国国际文化交流中心在联合国教科文组织巴黎总部的《丝海梦寻》演出。连续5年协办了由上海电视台五岸传播承办的戛纳秋季电视节中国影视推介活动 ，连续5年承接主办中国美妆小镇巴黎国际招商交流会。承接了在巴黎举行的中国南方航空公司产品暨广州城市推介会、中国东方航空公司上海-巴黎航线开通二十周年庆典等大型活动、“新华社民族品牌工程”入选企业今世缘酒业巴黎《国缘之夜》中法酒文化高峰论坛，以及吉林电视文化周、深圳城市形象推介会、内蒙古文化周、北京优秀电视剧海外展播等大型活动。

放眼未来，陈晨表示，法国华人卫视将“着眼中国，立足法国，辐射欧洲，以电视和网络媒体为传播平台，积极履行促进中法及中欧文化交流与经贸合作的媒体使命”。

(责编：张信凤、燕勐)