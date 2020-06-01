在俄华侨华人纪念《反分裂国家法》实施十五周年

人民网莫斯科5月31日电（记者 张光政）在俄华侨华人纪念《反分裂国家法》实施15周年视频座谈会5月31日举行。来自俄罗斯各地的主要华侨华人社团负责人和代表与会。此次座谈会由俄罗斯中国和平统一促进会组织，由该组织秘书长兼常务副会长吴昊主持。

会议开始，中央社会主义学院青年学者崔雯博士应邀介绍了当前两岸关系，使侨胞对两岸关系日益严峻复杂的形势有了更加深刻的了解。随后，俄罗斯中国和平统一促进会会长虞安林、俄罗斯中国总商会会长周立群、圣彼得堡中国和平统一促进会会长陈志刚、俄统促会常务副会长、德和衡莫斯科律师事务处主任原毅、俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长刘军、莫斯科乐清商会会长王恒豹等分别发言。

虞安林在致辞时说，一段时间以来，“台独”分裂势力误判形势，不断挑衅，严重损害两岸同胞切身利益和中华民族根本利益，严重破坏台海和平稳定，严重挑战我们维护国家主权和领土完整的底线，对其必须予以坚决遏制打击。而《反分裂国家法》就是悬挂在“台独”分裂势力头顶上的一把利剑，起到了一剑封喉的威慑作用。

周立群在致辞时表示，作为在俄的华侨华人，我们要进一步加强对俄合作，不断扩大朋友圈，照顾彼此在核心利益上的关切，促进两国经贸、文化等各领域务实合作，构建你中有我，我中有你的紧密联系，营造一带一路建设和构建人类命运共同体的良好氛围。用实际行动阐述中华民族对和平的热爱，同时清楚地传达出海外华侨华人捍卫中国和中华民族核心利益的坚定决心。

与会人士一致认为，《反分裂国家法》以宪法为依据，是国家意志和人民利益的集中体现，充分体现了中国共产党和中国政府、中国人民和全体中华儿女尽最大努力争取祖国和平统一的一贯主张。《反分裂国家法》实施15年来，对遏制“台独”分裂势力、维护两岸关系和平发展发挥了重要作用，蕴含反分裂、护发展、促统一的制度功能。在国际形势和两岸关系复杂严峻的当下，重温和纪念《反分裂国家法》具有十分重要的意义，充分表明中国政府和中国人民有坚定的意志、充分的信心、足够的能力来捍卫国家主权和领土完整。

通过此次座谈会，大家进一步提高了认识、统一了思想。俄罗斯中国和平统一促进会表示，将同全体在俄华侨华人一道一如既往地坚决反对“台独”势力分裂祖国的行径，一如既往地坚决反对外部势力干涉台湾问题。旅俄侨胞呼吁包括台湾同胞在内的海内外中华儿女能够积极顺应历史大势、共担民族大义，为推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一和实现中华民族伟大复兴而共同奋斗。

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