明尼苏达的“大火”蔓延到了湾区

人民网旧金山5月29日电（记者 邓圩）当地时间5月29日周五晚上，旧金山湾区的重要城市奥克兰在“大火”中燃烧，在奥克兰举行的一场抗议活动陷入了混乱，人们纵火，砸碎窗户，警察被扔出的物体砸中，警方将催泪瓦斯和橡皮子弹射向抗议者。

抗议活动从明尼苏达州的明尼阿波利斯市爆发。黑人男子乔治·弗洛伊德（George Floyd）被警察用手铐铐住，用膝盖压着他的脖子，直到他失去呼吸而死亡。尽管这名警察和其他三名在现场的警察已经被解雇，但愤怒的人们在美国各地走上街头抗议。一些地方甚至失控。

在旧金山湾区的重要城市奥克兰市政厅附近，第14街花旗银行警铃大作，抗议者侵入了一间花期银行。而这条街上的另一家连锁药店沃尔格林（Walgreens），封住店铺的木板被撕开，抗议的人群闯入，商店一片狼藉。

奥克兰的抗议活动周五晚上8点在市政厅外的广场（Frank H. Ogawa Plaza）举行。奥克兰市给社区发出告知信件，并告知警察局“增加了人手，以促进言论自由，同时维护公共安全”。晚上，抗议的人群封锁了市中心的一个十字路口，然后前往市政厅。后来发生的情况显示事情已经有些失控。

在旧金山湾区另一个重要城市硅谷核心区域的圣何塞，愤怒的示威者甚至将通过人群的车辆砸烂，并与警察发生了激烈冲突。

乔治·费洛伊德惨烈的死亡引起众多抗议，点燃了社会，尤其是非裔群体的极大愤怒。非裔遭遇的“不得不说”的故事不是偶然。前任总统奥巴马夫人米歇尔·奥巴马发推特说：就像你们中的很多人一样，我对最近发生悲剧感到悲痛。我也为这样的事情从未停止感到伤心欲绝。这次是乔治，之前是布诺娜和艾默地，桑德娜，米歇尔，从未停止。

Late show的主持人崔娃（Trevor）来自南非，他也直言不讳地在推特里说：“虽然每个人都在面对与冠状病毒的斗争，但非洲裔美国人在与种族主义……和冠状病毒斗争。“

种族主义是美国社会大忌，但针对少数族裔的种族歧视却从未停止。此次乔治·费洛伊德的死亡成为爆发点。此前由于新冠肺炎爆发，不少亚裔也遭遇伤害与歧视的经历。

面对示威者的行为，奥克兰政府和警方比较克制。奥克兰临时警察局长苏珊·曼海默（Susan Manheimer）表示，警察局对弗洛伊德被伤害的视频“深感不安”。她说:“我们与我们的社区站在一起，谴责这起事件以及所有的警察暴行事件。”“我们与社区中所有传统上被边缘化、被压迫和被我们的制度和制度伤害的人站在一起。我们向乔治·弗洛伊德和他的家人致以最深切的哀悼。”

乔治·费洛伊德被壮实的警察压着脖子无助死亡的视频在网上广为流传，惨不忍睹。触动了社会的愤怒。

芝加哥市长洛里·莱特富特当地时间周五的新闻发布会上，对该国总统特朗普针对抗议活动推特上大为光火，莱特富特谴责了弗洛伊德的死和警方的行动，她的评价直接用了直言不讳的“隐喻“——“它以'f'开头，以'you'结尾。”

作为非裔的芝加哥市长分享了关于种族歧视的言论：作为一名黑人妇女，我一生中就像被杀害的治·弗洛伊德一样一直是公然种族主义的目标。看着那个可怜的人乞求呼吸、乞求生命，看到躺在大街上的他失去生命，我感到愤怒而伤心，难于言表。

接下来的周末，是否会出现更多的抗议活动，各个地方政府都在关注。

来自明尼苏达州的报道说，今天是乔治·弗洛伊德（George Floyd）死后当地第四天发生动乱，更多的大火烧毁了企业和车辆，不断发生抢劫，示威者突袭警察。明尼阿波利斯抗议者的愤怒依然没有消除，500名国民警卫队士兵进入，当地开始实行宵禁。据美联社报道，五角大楼命令陆军数个宪兵队做好部署。

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