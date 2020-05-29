中国（青岛）—东盟经贸对接会召开

人民网北京5月29日电（记者 李欣怡）5月29日，中国（青岛）—东盟经贸对接会举行。会议以视频形式召开，由中国—东盟商务理事会和中国（山东）自贸试验区青岛片区管理委员会、青岛市商务局共同主办。

中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞中表示，此次会议旨在提高当前经济合作的针对性、有效性。青岛市及中国（山东）自贸试验区青岛片区重视发展与东盟国家合作，体现了青岛市在共建“一带一路”中的积极作为，彰显了在全球抗疫时期中国坚持扩大开放的决心，彰显了在当前世界经济形势下中国自贸试验区的积极作为。

许宁宁表示，东盟是共建“一带一路”沿线国家中与中国贸易、投资最密切的地区之一。中国与东盟十国合作发展有其自身的内在性和相应的外溢性，有利于本地区经济发展，并对世界经济增长作出积极贡献。

中国贸促会前副会长于平在致辞中表示，此次会议将促进青岛市、中国（山东）自贸试验区与东盟国家经贸合作新发展，有利于相互对接。中国—东盟商务理事会积极推动中国与东盟在抗疫中经贸合作和经济增长，值得赞赏。

青岛市人大常委会副主任邹川宁在致辞中表示，青岛一直致力于发展与东盟国家的经贸合作。今年5月初，东南亚—青岛冷链快线启航，该冷链快线挂靠胡志明市、马尼拉市等东南亚主要港口，东盟国家优质水果等生鲜消费品仅需5天即可抵达青岛自贸片区，全面畅通了青岛冷链快速高效物流大通道。

青岛市是中国首批沿海开放城市之一。青岛港有34条集装箱航线直达东南亚国家的23个港口，为中国与东盟各国搭建了高效便捷的“海上贸易大通道”。青岛机场与新加坡、曼谷、暹粒等有直航航线。青岛产业基础良好，已形成门类齐全、结构完备的产业体系，包括海洋产业如海洋设备制造、海上运输、滨海旅游、海洋工程建筑、渔业和水产品加工业在全国居重要地位，与东盟产业合作空间大。

近年来，青岛与东盟经贸往来增长态势强劲。2019年，青岛市与东盟进出口总额达739.13亿元，同比增长32.4%，其中很大部分是在山东自贸区自贸青岛片区内完成的。今年一季度，双方进出口总额同比增长32.7%，达到200.39亿元人民币。其中，出口额达108.54亿元人民币，同比增长25.4%；进口额达91.85亿元人民币，同比增长42.5%。

会上，菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦、老挝驻华大使馆商务参赞波沙万、印尼驻华大使馆商务参赞玛丽娜、菲律宾丝绸之路国际商会会长蔡聪妙、新加坡制造商总会会长符标雄、缅甸中华总商会会长林文猛等分别发言。与会嘉宾一致认为，中国和东盟经贸合作潜力大，在防疫期间双方开展合作具有积极意义。中国（山东）自贸试验区青岛片区的建设体现了中国加快步伐扩大开放，此次会议的召开有益于推动合作，并建议中国—东盟商务理事会当前多召开此类视频对接会。

中国铝业股份有限公司是全球第一大氧化铝和精细氧化铝生产商与供应商。中铝青岛国际贸易有限公司总经理张方新在会上表示，东盟地区是中铝青岛国际贸易有限公司的进出口市场，希望借本次会议机会进一步扩大与东盟各国的经贸合作规模。青建国际集团有限公司执行总裁孔令龙、青岛中外运供应链管理有限公司总经理王丽梅、青岛青饮国际贸易有限公司总经理唐长顺等青岛市企业家与东盟方交流对接。

参加对接会交流的还有泰—中商务理事会副主席、老挝工商会副秘书长、柬埔寨—中国港澳侨商总会副会长、柬埔寨服装鞋制造商协会秘书长、新加坡鱼业工商联合会会长、新加坡水产养殖学会、马来西亚车业总会会长、马来西亚物流协会会长、马来西亚制衣商会秘书长、马来西亚中国—东盟商务协会副会长、印尼纺织行业协会前会长、泰国对虾协会负责人、中国马来西亚商会副会长、中国新加坡商会副会长、菲律宾华商经贸联合会会长等东盟国家商协会领导人和知名企业家代表40多人。

(责编：刘叶婷、燕勐)