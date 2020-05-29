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第23批赴刚果（金）维和部队开展中国参加维和任务30周年纪念活动

2020年05月29日09:16  来源：人民网-国际频道
 
侯勇指挥长致辞（陈仕现摄）
侯勇指挥长致辞（陈仕现摄）

人民网布卡武5月28日民（姜宣、王玺、何舜） 27日，在第18个维和人员日来临之际，中国第23批赴刚果（金）维和工兵分队举行了隆重纪念活动，赞颂祖国30年来在维和事业中取得的巨大成就，并向全体维和人员致以崇高的敬意。

清晨的朝阳刚刚升起，分队官兵便早早庄严站立在国旗下，隆重举行维和宣誓活动，去年出征时许下的庄重誓言再次响彻基伍湖畔。宣誓结束后，官兵们以中队为单位围坐在一起，讲述维和英雄事迹、分享自己的维和体会。

三级军士长张军强已经是第3次来到刚果（金）维和。他说十几年前的岗哨都是木质简易岗楼，没有任何防护措施，营房也是由单层活动板房临时搭建，每次下雨雨水都会灌进哨楼，晚上上厕所还经常会遇到蛇。现在的哨楼全部是钢架结构并加装了防弹门窗，营房也换成了制式的厢式结构，所有生活区都放在了室内，营区加装了制式围栏和监控设施，在这个战乱的地区大大提高了官兵安全保障。“中国半岛”从之前破烂不堪变成现在的舒适安全，充分体现了祖国对我们维和官兵的关心关爱，我感到很骄傲！很自豪！

上士黄淼林是第2次参与维和任务，他分享了两次悼念烈士的感受，一次是黎以边境希亚姆镇观察哨所杜照宇烈士，一次是在刚果（金）任务区烈士付清礼。他说，烈士们是为维护世界和平而英勇牺牲，他们付出了生命的代价守卫和平，为国争光，我们也将以此为指引，无所畏惧，用青春和热血，展示中国维和军人矢志不移守望和平的决心。

三级军士长李俊辉曾经7次代表中国军人走出国门，3次执行维和任务，对于国外执行任务他感触良多。他说，作为军人，如果我们没有遏制、打赢战争的能力，那么灾难将发生在我们的祖国和亲人身上，我们必须充满忧患意识，精武强能，苦练打赢本领，只有这样才能捍卫祖国和平，保护好人民的幸福生活。

曾经赴黎巴嫩执行维和任务的中士胥传保说，执行维和任务固然危险，但是作为一名中国军人，我们一直在毫无怨言的为世界和平做出自己的贡献。

第一次出国执行维和任务上士房佳称，任务区的贫穷落后是他最难忘的记忆，当看到房屋破烂不堪，孩子们衣衫褴褛，当面对一双双索要食物的手时，感到十分难过，同时也意识到能够生活在中国是多么地幸运。

四级军士长徐佳风是第二次来到刚果（金）任务区，他感慨地说，时隔十年，这片土地还跟以前一样充斥着贫穷和战乱，而十年来，祖国变化日新月异，正是有党的领导，才让我们生活水平不断提高，实现从落后到赶超再到引领的历史性飞跃。

上士田茂军以自己作为中国维和军人而感到自豪，远赴海外执行危险任务也得到了妻子的大力支持。他说，家是最小国，国是千万家，家国两相依，有了强的国，才有福的家。

四级军士长李小均说，我意识到战争给一个国家带来的危害到底有多可怕，很多人因为战争家破人亡，妻离子散。一个强大的祖国需要一支强大的军队来守卫，这样我们的国家和人民才能够过上幸福的日子。

“目前刚果（金）任务区安全形势不容乐观，新冠肺炎疫情不断扩散，我们执行维和任务面临着各种困难和挑战。分队开展这次活动，主要是为了增强官兵的使命感和责任感，不忘初心、牢记使命，以更加高昂的斗志去完成好各项维和任务，”指挥长侯勇说。

2020年是我国参与联合国维和任务30周年，自1990年首次向联合国停战监督组织派出军事观察员以来，中国已累计派出维和人员4万余人次，先后参加25项联合国维和行动。30年接力出征，30年砥砺前行，维和官兵们远离祖国和亲人，用青春和热血，向世界展现着中国人民热爱和平的形象，和中国维和军人矢志不移守望和平的坚定决心。

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(责编：刘叶婷、燕勐)
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