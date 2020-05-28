疫情下的澳洲人民：坚守各自岗位 为抗疫出份力

人民网悉尼5月28日电（王泉骄 实习生 汪奕含 肖牧雪）据澳大利亚卫生部数据显示，截至当地时间5月27日，澳大利亚新冠肺炎累计确诊病例达7139例，累积治愈6566例。随着疫情不断好转，每日新增确诊病例较此前大幅减少，澳大利亚多地开始复工复产。在此次抗疫过程中，来自许多行业的人们都坚守自己的岗位，为抗击疫情贡献力量。记者在悉尼采访了数位当地民众，了解他们在疫情期间的工作生活状况。

连锁超市员工：保障到店采购者的安全

在疫情爆发初期，澳大利亚出现大量购买和囤积日常生活物资的现象，还发生个别暴力争抢事件。澳大利亚大型连锁超市沃尔沃斯的员工奥里告诉记者，这导致各地超市员工的工作压力倍增。

奥里回忆道，在疫情爆发初期，她和同事需要每天加班加点整理物资。由于许多货品一上架就被抢购一空，超市缩短了营业时间，留出更多时间让大家补货。此外，他们的日常工作还多了为店内清洁和消毒这一项，以确保顾客购物环境的安全。

奥里说自己没有戴口罩，因为政府要求人们保持1.5米的社交距离，这让她很安心。超市内部也张贴了许多提示，要求人们保持距离。虽然现在疫情形势好转不少，但依照规定，他们在店内实施的安全措施没有取消。

当地政府及救援组织：关注留学生群体

澳大利亚领先食品救援组织OzHarvest近日组织了两场免费派发活动，为受疫情影响的国际留学生、弱势群体等提供急需的食物。该机构先后在悉尼市瑞德分镇公所和达令港沿港购物中心派发了上千个食物包和200多份盒饭。

据OzHarvest介绍，为支持此次慈善活动，扶持外籍留学生度过疫情难关，悉尼市政府为该组织拨款100万澳元。

悉尼市市长克劳馥·摩尔也参与了派发活动。克劳馥·摩尔说，外籍留学生是本土社会的重要组成部分，为本市的经济、文化生活做出了巨大贡献。疫情导致许多勤工俭学的留学生失业，我们有义务在重要关头扶持和帮助他们。

领到食物包的学生表示，最近疫情给留学生带来了很大的心理压力。当地市政府联合救援组织为留学生送食物包，让大家在异国他乡感受到支持和温暖。

高校教师：帮助学生适应网课模式

从三月份开始，随着新冠肺炎确诊病例在澳大利亚激增，各高校先后停止了线下面授课程，开启线上教学模式。

这种全新的模式给教师带来巨大挑战。许多教师之前完全没有接触过线上教学，对教学软件使用并不熟练。悉尼大学讲师韦斯特布鲁克表示，一开始他有些紧张，因为他从未使用过多人视频会议软件来授课。

由于线上课程的互动性比面授课要差，韦斯特布鲁克说，为了让课堂更有趣，他找到很多视频，在课上和学生讨论，使课堂话题更加生活化。悉尼大学教师凯尔也组织了一些线上小组活动提高学生的参与度。

同样来自悉尼大学的波杰本学期教授网络新闻学，原本课程包含了大量的实践活动，需要学生完成采访、拍摄等练习。而现在，波杰只能把这些活动改成可以在线上完成的练习。除了完成教学任务，波杰还为学生提供应对疫情的建议，帮助他们获得由学校提供的心理咨询和经济支持。

虽然疫情得以控制，但澳大利亚多所高校在新学期仍将继续开展网络教学。教师们也表示，会继续完善线上课程，尽量让学生有更好的学习体验。

(责编：张信凤、燕勐)