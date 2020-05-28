人民网罗马5月28日电（记者 孔歌) “中国在过去30年里的大规模减贫是现代经济和社会发展领域中的成功典范之一”， 联合国粮农组织农村减贫计划管理团队战略计划负责人本杰明·戴维斯（Benjamin Davis）近日在接受本报记者专访时表示，以世界银行每人每天生活费不低于1.9美元的贫困标准来衡量，中国极端贫困人口的比例从1990年的66％下降到2016年的0.5％。

在本杰明·戴维斯看来，中国在减贫方面取得的成就值得全世界关注。其中就包括：增加最贫困人口收入、实现农业生产现代化促进农村经济快速发展、建立社会保障体系以及采取精准扶贫方式增加对农村的投入。

本杰明·戴维斯表示，中国重视人力资本和增加农村最贫困人口收入。他说，“中国政府不断加大对贫困人口的投入和支持力度，特别注重提升最贫困人口教育水平、改善农村卫生医疗设施并确保农村经济市场化。中国政府为那些无法工作的人提供了令人印象深刻的社会保障体系，为青年人提供了职业培训和就业机会。”

本杰明·戴维斯认为，促进农业现代化和发展农村经济是中国在减贫方面取得成功的重要因素。他说，可持续发展目标示范村项目在中国展现出来创新潜力，电子商务与农民田间学校项目正在相互融合，致力于开发互联网+农业+农村金融的新型模式。“中国聚焦贫困地区，采取了一系列精准扶贫方法，私企通过电子商务和电商市场参与农村建设和合作，持续促进了对农村的投资。”

本杰明·戴维斯告诉记者，我负责农村减贫相关工作，在过去的几年中，我多次来到中国，走访了农村还有城市，学习并研究中国减贫经验，探索和促进南南合作的相关工作。“中国取得的骄人减贫成就很大程度上推动了全球减贫工作。”他说，自2017年以来，联合国粮食及农业组织与中国国际扶贫中心、中国互联网新闻中心以及国际农业发展基金和世界粮食计划署等共同建立了两个重要机制，一个是在罗马举行的全球减贫伙伴研讨会，另一个是在北京举行的中国扶贫国际论坛，为国际减贫促进经验分享和国际合作发挥了重要作用。

本杰明·戴维斯说，中国是第一个与联合国粮食及农业组织建立南南合作计划战略联盟的国家。中国与联合国粮食及农业组织密切合作，陆续向其他发展中国家提供了减贫方面的财政和技术援助，分享知识和经验。中国—联合国粮食及农业组织南南合作计划的投资总额已超过8000万美元。

本杰明·戴维斯介绍称，联合国粮食及农业组织与中国国际扶贫中心在2018年11月联合举办培训班。来自非洲国家的政府官员参观并详细了解了中国多个城市的减贫经验。在培训班论坛中，非洲国家与中国国际扶贫中心进行了良好的互动，分享成功经验、研讨解决方案。今后，联合国粮食及农业组织及我们在中国的办事处将继续与世界不同地区的办事处合作，组织年度区域对话，进一步促进有关减贫创新方法及知识、经验的共享以及可持续农业方面的合作。

本杰明·戴维斯表示，受新冠疫情影响，全球经济增速有所放缓，诸多因素叠加使脱贫工作面临一定挑战，需要投入更多努力。他认为，全球性危机在带来巨大挑战和风险的同时，也将促使人类改进工作方式，为消除贫困而不懈努力。

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