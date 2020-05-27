援秘中国医疗专家与在秘人士就新冠肺炎防疫知识进行交流

人民网里约热内卢5月27日电（记者 张远南）5月26日，在中国驻秘鲁使馆及秘鲁中资企业协会的组织协调下，援秘中国医疗专家组4位专家与在秘中资企业代表、汉语教师及留学生等就新冠病毒防疫知识进行视频交流。驻秘鲁大使梁宇、秘鲁中资企业协会会长孔爱民出席会议并讲话，使馆经商参赞郝沁梅、使馆文化参赞贺踊及中资企业代表、汉语老师和留学生等百余人参会。

专家组从认识新冠肺炎、新冠肺炎的诊断和治疗以及结合秘鲁疫情现状做好日常防护等多个角度，对参会人员进行了有关知识科普，内容详实，通俗易懂。

梁宇大使感谢专家组不远万里，“逆行”来秘支援当地抗疫工作，表示这充分体现了我积极构建人类命运共同体的负责任大国形象。此次驰援，得到了秘社会各界的高度评价，产生了良好的社会反响，将进一步加深中秘两国的兄弟情谊，促进两国全面战略合作伙伴关系不断发展。此外，专家组抽出宝贵时间与在秘中资企业、汉语教师及留学生进行视频交流，也充分表明了党和国家对海外人员的关心和重视，体现了“以人民为中心”的执政理念，有助于大家在今后工作中更好加强防控，保证生命健康安全。

秘鲁中资企业协会会长孔爱民对专家组来秘表示欢迎和感谢，认为此次交流对在秘中资企业而言是“及时雨”和“定心石”，为企业下一步如何在做好防疫工作的前提下稳妥复工复产传授了宝贵知识和经验。

与会代表纷纷表示，通过此次交流，充分感受到了祖国对海外人员的关爱，也对新冠肺炎有关知识有了更深入的认识，获益匪浅，对下一步个人生活和复工复产具有积极的指导意义。

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