匈牙利电视台播出中匈合作抗疫专题片

人民网布鲁塞尔5月26日电 （记者 任彦）匈牙利ATV电视台5月25日、26日接连播出《友谊的见证—中匈携手抗疫》专题片，再现了中匈两国在疫情中守望相助的感人场景，阐释了休戚与共的人类命运共同体理念。

当新冠肺炎疫情在中国肆虐时，匈牙利政府和社会各界及时伸出援手，向中国灾区捐赠医用口罩和防护服等医疗物资，是世界上最早向中国提供援助的国家之一。当疫情在欧洲快速蔓延、匈牙利急需帮助之时，中国政府和人民给与大力支持，一批批防疫物资搭乘包机源源不断从中国飞抵匈牙利，以解匈牙利燃眉之急。

ATV电视台是匈牙利一家很有影响力的广播电视媒体。这部专题片记录了过去三个月中匈两国患难与共、携手抗疫的动人故事，见证了两国人民在应对全球公共卫生危机面前所表现出来的风雨同舟、和衷共济精神。

匈牙利创新与技术部部长帕尔科维奇在布达佩斯国际机场迎候运输防疫物资的包机。专题片现场记录了匈牙利政府官员在机场接机的画面，面对镜头帕尔科维奇动情地说，“现在每天都有多架飞机从中国向匈牙利运来各种防护物资，包括口罩、护目镜、防护面罩、防护服，还有技术含量高的呼吸机。过去70年来，匈牙利与中国的合作关系良好，特别是过去10年以来，两国友好关系更是得到长足发展。”

匈牙利琼格拉德州与中国陕西省是友好省州，琼格拉德州州长格梅斯?拉兹洛在专题片中表示，“患难见真情，在这次疫情中我们州与陕西省互相施以援手，进一步拉近了我们的感情。”匈牙利诺德拉州与中国贵州也是友好省州，诺德拉州议会副议长巴雷那?伊斯特万以亲历者身份讲述了双方共克时艰的故事，“真是雪中送炭啊！非常感谢中国方面提供的帮助！”

中国驻匈牙利大使段洁龙在专题片中分享了中国众志成城、坚决果断、科学有效的抗疫经验，高度评价中匈两国在这次疫情中所表现出来的团结合作精神。“我们对于匈牙利提供的帮助铭记在心，我们也尽最大努力确保匈牙利有充足医疗物资应对疫情。”

专题片由匈牙利哈弗莱斯特国际传媒公司拍摄制作。“作为一名以促进中匈两国友好合作为己任的电视媒体人，我为在抗疫过程中涌现出来的感人事迹所感动，于是便想通过专题片的形式把中匈两国患难与共的兄弟情谊定格下来，丰富到我们两国友好交往的历史中去。我们团队迎着疫情逆行而上，用镜头真实记录下中匈两国共同抗疫的感人画面。”制片人黄琪英深有感触地说，中匈两国抗疫合作的事实充分证明，国际社会要战胜疫情，需要的是团结而不是分裂，是合作而不是推诿。

(责编：于洋、燕勐)