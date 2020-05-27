中国第35批援苏丹医疗队开展新冠肺炎防控远程视频交流活动

医疗队员与苏方进行交流

人民网喀土穆5月26日电（记者 苏 航）鉴于当前新冠肺炎疫情在非洲快速扩散蔓延，苏丹疫情防控形势日益严峻，5月25日上午，中国第35批援苏丹医疗队与苏丹医护人员开展了新冠肺炎防控远程视频交流活动。苏丹卫生部国际合作司负责人阿米德及当地多名医护人员参加了交流活动。

活动由医疗队队员陈飞亚、张艳茹主持，中国援苏丹医疗队中医科郑喜主治医师、内科刘鑫主治医师结合国内抗击疫情的成功经验，分别从新型冠状病毒医院感染防控知识、患者的隔离、转运流程、非洲新冠肺疫情的现状以及非洲应对新型冠状病毒大流行战略规划等内容进行了经验交流。期间双方医护人员针对抗疫过程中存在的实际问题进行了热烈的讨论。

苏丹卫生部国际合作司负责人阿米德高度评价了此次活动。他感谢中国政府、中国驻苏丹大使馆及中国援苏丹医疗队在苏丹疫情暴发以来给予的无私帮助和支持，苏方愿不断学习借鉴中方宝贵的防疫抗疫经验，希望在中国政府的支持与帮助下，苏丹政府早日战胜新冠疫情。

医疗队队长郭亚东表示，此次医疗队与苏方基层医务人员就新冠肺炎防控问题进行深入交流，是贯彻落实习近平总主席在第73届世界卫生大会视频会议上的重要讲话精神，加深双方疫情防控合作的重要举措，中国援苏丹医疗队愿始终秉持人类命运共同体理念，始终与苏丹人民站在一起，为早日战胜新冠肺炎疫情，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。

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