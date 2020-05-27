东帝汶外长：中国做法体现对全球公共卫生事业的大国担当

人民网曼谷5月26日电（记者 孙广勇）5月26日，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠东帝汶的医疗物资运抵帝力国际机场。

中国驻东帝汶大使肖建国、东外长巴博、前总统奥尔塔等赴机场出席物资交接仪式。

肖大使首先同外长巴博交换了两公益基金会援助交接证书。肖大使在致辞中高度赞赏两公益基金会克服诸多困难、向东捐赠医疗物资的爱心之举，表示中方在一个月内二次向东帝汶包机驰援，充分体现了中国人民对东民众的深情厚谊。

肖大使强调，习近平主席日前在第73届世卫组织大会上呼吁国际社会团结合作、携手抗疫，并宣布提供20亿美元国际援助、在华建立全球物流中心、中国新冠疫苗作为全球公共产品等支持全球抗疫合作的重大举措，彰显中国始终秉持构建人类命运共同体理念，体现对全球公共卫生事业尽责的大国担当，对中东两国深化卫生、防疫合作及经济社会恢复发展带来重大机遇。中方将继续关心东疫情发展，向东提供力所能及的帮助，保护好东民众身体健康和生命安全，共同推动构建人类卫生健康共同体。

巴博外长代表东政府诚挚感谢两公益基金会的热心捐赠，称此举体现了中国人民对东人民的友好情谊。患难见真情，中国抗击新冠肺炎疫情取得了巨大成功后，两度通过包机运输医疗物资驰援东，第三批中国政府捐赠物资正在海运途中，这令东全国人民备受感动。当前，东政府在包括中国在内的众多国际伙伴的支持下，采取一系列有效防疫举措，东疫情防控取得阶段性成果，令人欣喜。

巴博表示，习近平主席在第73届世界卫生大会上就国际抗疫合作提出重大主张和倡议，将有力提升中国的国际领导力和影响力。特别是将中国新冠疫苗作为全球公共产品等举措令人印象深刻，对东在内的卫生系统脆弱国家意义重大。东方期待继续同中国、世卫组织等国际社会加强抗疫合作。东方愿继续深化对华关系，巩固两国传统友谊。相信在中国政府和两公益基金会等的真诚帮助下，东方一定能够取得抗疫的最终胜利。

东国家电视台、国家通讯社、GMN电视台、《帝汶邮报》、《东帝汶之声》等主流媒体全程报道捐赠仪式。本次驰援物资包括医用口罩、医用手套、防护服、防护面罩、试剂盒、提取剂、保存液、额温枪和呼吸机等。

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