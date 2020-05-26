美西中国和平统一促进会：人大涉港决定正当其时

人民网旧金山5月25日电（记者 邓圩）十三届全国人大三次会议5月22日在京开幕。大会提请审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》，“美西中国和平统一促进会”当地时间25日在旧金山发表申明，对全国人大决定表示坚决支持，并充分体认到从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制正当其时，是堵塞香港国家安全法律漏洞的必要之举，是确保“一国两制”行稳致远的治本之策，必将产生深远影响。

“美西中国和平统一促进会”表示，香港去年发生“修例风波”以来，出现了旷日持久的社会政治动荡和不断升级的街头暴力。“港独”组织和激进暴力分子活动猖獗，打砸抢烧无所不用其极。外部势力公开插手香港事务，严重挑战“一国两制”原则底线，昔日的东方明珠变成了暴恐分子的天堂，严重影响了香港的繁荣稳定和人民生活。 “香港正面临回归以来最严峻局势，建立健全香港的法制，杜塞法律漏洞成为当务之急。“

声明提出，建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，是完善“一国两制”制度体系的必要之举。全国人大决定从国家层面推进香港国家安全立法，依法有效防范、制止和惩治危害国家安全的极少数违法犯罪行为，就是为了更好保障香港广大市民合法权利和自由。

美西和平统一促进会表示，我们坚信《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定“通过和实施以后，中央政府和香港政府将可以确保香港的长期繁荣稳定，香港的形势一定会得到根本的扭转，社会秩序得到全面恢复，人民可以安居乐业，东方明珠一定会重放光彩。

美西中国和平统一促进会设立于美国旧金山，于2009年8月30日正式成立。成员为来自两岸三地的华人华侨，均为长期致力于反“独”促统中坚骨干、关心国事的社团代表、爱国侨胞及友好人士。

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