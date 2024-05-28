人民网记者 曹师韵

早上8点不到，鲁迪正打算开着自己的Binguo EV（缤果电动汽车）去上班。Binguo EV是五菱在印尼上市的第二款电动汽车，也是鲁迪购买的第二款五菱电动汽车。鲁迪对记者说：“我很喜欢五菱的电动汽车，我还有一辆Air EV（晴空电动汽车）。五菱电动汽车的性价比很高，并且售后周到，维修特别方便。重点是Binguo EV的外观设计非常可爱时尚，车内各方面性能也很优秀，所以我忍不住又买了一辆。”

近年来，中国电动汽车在印尼市场异军突起，成为该国绿色出行的引领者和绿色发展的推动者。印尼汽车工业协会的数据显示，过去6年来，进入印尼市场的中国电动汽车品牌不断增加，越来越受印尼消费者的欢迎。2023年，印尼电动汽车总销量达1.7万辆，同比增长65.2%。其中，五菱Air EV的销量为5575辆，成为印尼电动汽车市场的第二大畅销车型。该协会对中国电动汽车的发展持有乐观态度：“中国电动汽车将进一步扩大印尼市场份额，发挥引领印尼绿色出行新潮流、促进绿色发展可持续的积极作用。”

五菱是第一家进军印尼市场并在当地建厂的中国车企，目前已在印尼发布3款电动车型，市场表现十分亮眼。最新数据显示，2023年五菱电动汽车销售共计9147台，市场份额占比达50%；2024年1月至4月，五菱电动汽车市场份额继续增长至52.4%，连续4个月排名印尼新能源细分市场第一。凭借稳定的表现及卓越的品质，五菱电动汽车深受印尼政府青睐，多款电动车型成为2022年巴厘岛G20峰会，2023年东盟峰会、2024年第十届世界水论坛等重大国际场合的官方指定会务用车，成为中国新能源汽车在印尼的一张靓丽名片。

鲁迪每天都开着Air EV或者Binguo EV上下班、见客户等。“这两辆车的日常使用率很高，基本上我每天都要开着电动汽车行驶70公里左右。Air EV比较小巧，很适合在雅加达市内的狭窄道路上行驶。Binguo EV充一次电可以行驶约400公里，跑长途的时候我就用它，非常方便又安心。”鲁迪补充说道，其实他很早就想购入一辆中国的电动汽车，当政府宣布发放电动汽车消费补贴时，他毫不犹豫购买了五菱的电动汽车。

与普通燃油车相比，电动汽车具有节能、污染小、使用成本低等优势。“五菱的电动汽车真的给我节省了很多交通成本。”鲁迪感慨道，以前他驾驶的油车每个月需要花费3百万至4百万印尼盾（约合人民币1500—2000元）加油，“现在我每个月只需要花20万到40万印尼盾（约合人民币100-200元）左右就行了，费用是油车的十分之一，令我非常惊喜”。

除五菱外，奇瑞、哪吒、比亚迪、北汽等中国车企均已入驻印尼市场，进一步拓宽了该国市场空间和潜力，为印尼发展电动汽车及相关产业链带来更多机遇。今年1月，比亚迪在印尼发布3款电动车型，正式进军印尼新能源乘用车市场。今年4月，哪吒汽车在印尼的首家生态智慧工厂正式投产下线新车，这是其继泰国工厂后的第二座海外智慧工厂，预计年产能将达到3万辆。《雅加达邮报》报道称，中国电动车企将为印尼当地智能及绿色出行注入新的活力。

汉多尤是一名雅加达当地司机，每天开着车行驶在雅加达的道路上，熟悉各种路况。“我很想换一辆中国品牌的电动汽车。因为雅加达大部分道路都很狭窄且交通拥堵，中国电动汽车车型小巧，在城市里穿梭非常方便。而且动力足、速度快，驾驶体验很棒！”

中国电动汽车还为印尼公共交通领域的绿色发展作出重要贡献。在今年5月初刚刚结束的雅加达电动汽车展上，印尼最大出租车公司蓝鸟在展会现场发布了即将使用的比亚迪全电动出租车，该车型最快仅需1.5小时即可充满电，一次充满电后续航里程可达522公里。蓝鸟首席可持续发展官安德鲁表示，公司与比亚迪合作推出了最新的电动出租车并计划逐步增加上路的电动出租车数量，履行其减少碳足迹的承诺，积极推动可持续发展。此外，早在2018年10月，比亚迪就向印尼交付了首台比亚迪电动大巴，2023年3月，比亚迪在印尼的第二批电动大巴订单完成交付，如今已有不少比亚迪电动大巴行驶在雅加达的大街小巷，持续助力当地公共交通领域的绿色低碳发展。

中国电动汽车赢得印尼消费者的青睐并不令人意外，不少印尼消费者对中国汽车给予了积极评价。根据美国一家营销管理公司WeBridge的调查，40%的受访者认为中国电动汽车具备富有竞争力的价格和服务，29%的受访者认为中国电动汽车在技术和创新方面具有优势。印尼汽车工业协会的统计也显示，66%的印尼汽车消费者对中国汽车持积极态度，原因包括价格合理、功能创新、节能性、舒适性和外观设计。

印尼万隆理工学院汽车专家亚尼斯·马蒂纳斯·帕萨里布强调，中国电动汽车品牌提供良好、可靠的售后服务，有力增强了消费者信心。他解释道：“与其他电动汽车品牌相比，中国电动汽车提供更优质的质保，有利于激发市场活力和创新动力，最终让我们的消费者受益于更好的产品和更具竞争力的价格。”

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