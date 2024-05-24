张高胜 李晓宇

近年来，以广大发展中国家和新兴经济体为代表的“全球南方”国家群体性崛起，成为不可逆转的时代潮流。非洲作为发展中国家最集中的大陆，是“全球南方”当之无愧的关键成员。随着世界百年未有之大变局加速演进，非洲在经济上利用比较优势谋发展，在政治上独立自主反干预，在国际事务中坚持公道正义不盲从，在世界政治经济格局中的地位持续上升，正成为“全球南方”的“希望之星”。

非洲在经济上谋发展，壮大“全球南方”发展振兴的力量。非洲资源禀赋良好、人口优势明显、市场潜力巨大。非洲拥有全球30%的矿产资源，且高科技产业所需的关键矿产资源丰富，将为非洲融入全球供应链创造新机遇。同时，非洲国家发展意愿强烈，实现本国发展与现代化是其共同诉求。联合国经社理事会发布报告，预测2024年非洲经济增速为3.5%，增速将仅次于亚洲。非洲国家现代化进程加速，将为“全球南方”实现共同发展增添助益。

非洲在政治上反干预，凸显“全球南方”独立自主的政治底色。非洲国家占联合国会员国总数的近三分之一。历史上遭受西方殖民统治的痛苦经历和独立后整体发展水平在全球相对落后的现状，使得非洲格外认可并期待实现“全球南方”追求的独立自主、发展振兴和公道正义。面对非洲当前的发展和安全困境，非洲国家越来越认识到西方强加的发展模式水土不服，希望独立探索符合本国实际的发展道路，自主意识不断觉醒。近日，刚果（金）总统齐塞克迪在接受法媒采访时直言受够了西方教师爷般的说教姿态，表示西方要摆正位置，要把非洲视作真正的合作伙伴。西非多国要求外国驻军撤离，向外界传达了非洲领导人反感西方干预和追求独立自主的诉求。

非洲在国际事务上不盲从，发出“全球南方”公道正义的共同主张。非洲在重大国际问题上坚持“非洲声音”，并主动参与国际议程，为实现全球公道正义贡献“非洲方案”。新一轮巴以冲突爆发后，代表55个非洲国家的非盟呼吁在加沙地带立即停火，埃及发起“开罗和平峰会”呼吁巴以停火止战。这反映出非洲国家全球影响力正在显著增长，有助于壮大“全球南方”追求战略自主的力量。

非洲日渐成为全球政治经济的重要新兴力量，极大地改变了“全球南方”的面貌，但非洲自主觉醒、谋求发展仍面临诸多挑战。当前，国际形势不确定性和不稳定性因素突出，个别国家把非洲当作大国博弈的竞技场，威胁非洲经济发展和政治安全。西非和中非多国近年来政局动荡，导致政策连续性较差。在经济基础层面，撒哈拉以南非洲普遍基础设施落后，工业化进程面临较大阻力，可持续发展任重道远。

作为“全球南方”的当然成员和负责任大国，中国始终同包括非洲在内的其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益。中国第一个明确表态支持非盟加入二十国集团，推动提升非洲在全球治理中的代表性和话语权。中国连续15年蝉联非洲最大贸易伙伴国，并发布中方发布《支持非洲工业化倡议》《中国助力非洲农业现代化计划》《中非人才培养合作计划》等，助推非洲工业化进程。

以中国和非洲为代表的“全球南方”蓬勃发展，深刻影响世界历史进程。无论国际形势如何变化，中国将始终同包括非洲在内的广大南方国家并肩同行，坚持独立自主，共谋发展振兴，守护公道正义，发展壮大“全球南方”力量，推动构建人类命运共同体。

（作者均为中国国际问题研究院助理研究员）

(责编：崔译戈、杨牧)