中国医疗专家团队抵达塔吉克斯坦

人民网努尔苏丹5月25日电（记者 周翰博）杜尚别消息：当地时间24日，中国政府联合工作组一行14人携抗击新冠肺炎医疗物资乘包机抵达塔吉克斯坦首都杜尚别国际机场，开启为期9天的抗击疫情经验交流与合作。中国驻塔大使刘彬，塔卫生与社会保障部第一副部长乌玛尔佐达、塔外交部副部长胡塞因佐达以及多个地方的政府代表到机场迎接。

在机场举行的欢迎仪式上，刘彬对联合工作组表示热烈欢迎，强调在塔疫情持续恶化的严峻时刻，中国医疗团队来塔交流经验、开展合作，充分展示了中塔全面战略伙伴关系的高水平和兄弟情谊，也是贯彻党中央关于中国要积极开展国际抗疫合作精神的具体体现。“工作组不畏艰险而来，使命光荣，责任重大，是真正的逆行者，是新时期中国对外友好交往的伟大使者，令人钦佩。希望工作组圆满完成任务，平平安安来、顺顺利利回。”

乌玛尔佐达对中国政府向塔派出医疗专家团队，多次向塔方提供抗疫物资表示感谢，并强调，中方的做法体现了塔中关系的高水平和两国人民的深厚情谊，对塔最终战胜疫情将发挥十分重要的作用。塔方愿虚心学习中方抗疫实战经验，加强双方医疗合作。

联合工作组组长姬文魁表示，新冠肺炎疫情发生以来，中塔两国守望相助、共克时艰。未来9天，工作组将协助塔方开展疫情防控，提供诊疗指导培训，并看望慰问在塔中资企业员工、华人华侨和中国留学生。“联合工作组各成员将发挥自己专业领域优势，与塔方交流疫情防控经验做法，用心、用情、用力帮助塔方做好疫情防控工作。力争不辱使命、出色完成任务。”

据了解，中国政府赴塔吉克斯坦联合工作组由陕西省相关部门选派，集中了呼吸内科、重症医学、护理、中医内科呼吸病、传染病防控等多学科、多领域的专家。

4月30日，塔卫生与社会保障部宣布国内发生新冠肺炎疫情，首批确诊病例共15人。塔吉克斯坦也继哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦之后，成为中亚地区地第4个确认发生新冠肺炎疫情的国家。此后，塔国内确诊病例和死亡病例快速增加。根据塔卫生与社会保障部发布的最新数据，截至当地时间5月25日17时00分，塔累计确诊新冠肺炎病例达到2929例，康复1301例，死亡 46例。该国已经成为中亚地区新冠肺炎死亡病例最多的国家。

中亚地区包括：哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦和土库曼斯坦五个国家。目前，仅土库曼斯坦尚未确认国内发生新冠肺炎疫情。

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