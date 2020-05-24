李南临时代办为南非非国大青联作“中国特色社会主义”专题授课

人民网约翰内斯堡5月23日电 （王磊）据中国驻南非使馆消息，5月22日，应南非执政党非国大邀请，中国驻南非使馆临时代办李南为非国大青联作“中国特色社会主义”网上专题授课。此次活动系非国大青联系列讲座活动的第二场，第一场活动由非国大总书记马哈舒勒授课。活动在脸书、Youtube、茨瓦内电台、茨瓦内理工大学电台、豪登省电视台等社交媒体、电台、电视台实况直播。

李南代办授课期间，针对非国大青年了解中国、学习中国的渴望，深入了解中国特色社会主义的期待，从中国国情及特点、中国特色社会主义的特点及成果、中南中非关系等，深入浅出地向介绍了中国特色社会主义的特点、优势、成果及对非洲的意义。

李南代办说，中国文明历史悠久，从人口、面积、经济体量上来说，是个大国。但同时，中国仍然是个发展中国家，让14亿人都过上好日子，还需要付出长期艰苦努力。在建设社会主义实践中，中国从国情和时代要求出发，探索和开拓国家发展道路，形成了中国特色社会主义。中国走社会主义道路是历史和人民的选择。中国特色社会主义道路拓展了发展中国家走向现代化的途经，给世界上那些既希望加快发展，又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

李南代办表示，新中国成立70年来，中国共产党团结带领中国人民创造了人类历史上前所未有的奇迹，经济建设取得重大成就，人民幸福感不断增强，重大科学创新成果竞相涌现，社会保障事业不断发展。相较于资本主义，中国特色社会主义在发展目标、理念、路径和思维方式上有着本质不同，其鲜明特点和显著优势可归结成四个关键词，即：领导有方、协商民主、发展优先、改革开放，体现在坚持中国共产党的领导，坚持以人民为中心，坚持社会主义协商民主，坚持以经济建设为中心，坚持全面改革开放。

李南代办说，中共十八大以来形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，成为中国开展对内对外实践的行动指南。对内主要体现在习近平治党治国理政思想理念，核心要义为人民至上，国家强大、民族复兴，政党严明。对外主要体现在推动构建人类命运共同体。习主席不仅倡导国际社会共同构建人类命运共同体这一伟大愿景，而且提出了实现这一美好愿景的“两大路径”，即构建新型国际关系和“一带一路”倡议。

李南代办强调，中非是好朋友、好伙伴、好兄弟，无论风云如何变幻，双方始终是休戚与共的命运共同体和利益共同体。发展同非洲国家的友好合作关系是中国外交一以贯之的基本政策和坚定不移的战略选择，中方始终坚持真实亲诚理念和正确义利观，在对非合作中，奉行“四个坚持”和“五不”政策。当前中非合作论坛已成为引领国际对非合作的一面旗帜，“一带一路”建设正成为促进中非共同发展的新引擎，中方愿与包括南非在内的非洲国家共同努力，携手实现合作共赢、共同发展。

李南代办并寄语青年表示，作为南非和非国大的未来，希望南非青年用平等、尊重、爱心来看待这个世界，用欣赏、包容、互鉴的态度来看待世界上的不同文明，促进中国和南非、非洲人民的相互了解和理解作出更多贡献。

授课结束后，李南代办还就新冠肺炎疫情对中国影响及中方应对、金砖国家合作等回答了提问。

非国大青年对此次专题授课兴趣浓厚，上线参会人数全程不断增加，互动评论积极热烈。与会青年纷纷表示，通过此次在线学习，加深了对中国、中国特色社会主义以及中南中非关系的认识，人类命运共同体、新型国际关系、“一带一路”以及合作共赢、共同发展等理念和倡议令人印象深刻，非洲的快速发展离不开中国朋友的支持和帮助，中国共产党治国理政经验为非洲国家提供了重要借鉴。非国大青联和青年愿做中南两国两党关系的友好使者，推动中南、中非友好事业不断发展。

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