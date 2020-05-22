人民网里约热内卢5月21日电（记者 张远南）5月20日，驻玻利维亚使馆、驻圣克鲁斯总领馆同四川省政府、四川大学华西医院成功举办高原防疫抗疫视频连线。视频连线分别在驻玻使馆和华西医院设主会场，在玻各地设100余个分会场。驻玻利维亚大使黄亚中、驻圣克鲁斯总领事王家雷、四川省外办副主任张业初、华西医院曾勇副院长、华西医院呼吸与危急重症科主任梁宗安教授、感染管理部部长宗志勇教授等出席。在玻中资企业员工、孔子学院师生、华侨华人代表及国内外网友等200余人参加。

黄大使在致辞中高度评价华西医院专家们在国内外抗疫斗争中所作突出贡献，衷心感谢其在百忙之中参加视频连线，积极指导在玻中国公民防疫抗疫。黄大使指出，玻抗疫形势严峻，加之高原特殊地理环境，防治新冠肺炎难度大。党和政府非常关心同胞们的生命健康。习近平总书记多次强调，要加强对境外我国公民的关爱关心，保护他们的生命安全和身体健康。中国驻玻使领馆的重要职责，就是落实好习总书记指示，做好在玻公民的防疫工作。希望在玻同胞认真聆听专家讲座，进一步丰富防疫知识，提高应对疫情能力。相信在国内大力支持和在玻同胞共同努力下，一定能渡过难关，战胜疫情，迎来更加美好的明天。

张副主任在致辞中表示，四川省高度重视同玻利维亚的地方交流，近年双方各领域合作日益频繁，四川省已同圣克鲁斯省建立省级友好合作关系。很高兴能邀请华西医院专家为在玻同胞讲解高原防疫抗疫知识，相信广大同胞能从今天的讲座中有所收获。

曾副院长在致辞中简要介绍了华西医院概况以及参与国内外抗疫斗争情况，分享了在湖北武汉及意大利、吉布提、埃塞俄比亚等国抗疫的宝贵经验，表示医院愿积极支持在玻同胞防疫抗疫。

梁宗安教授、宗志勇教授根据使馆前期搜集的问题清单，详细介绍了新冠肺炎基本特征和防治措施，重点就在高原地区如何做好日常保健防护、调节心理，如何辨别是否感染新冠肺炎，如何进行自我隔离、轻症治疗、病患转移等进行了解答，就在玻中资企业复工复产提出了建议。

华西医院专家还就在玻同胞普遍关心的问题在线回答了部分与会代表提问。与会同胞纷纷感谢华西专家在线指导，赞扬专家讲解丰富翔实、十分解渴，从讲座中受益匪浅，吃下了定心丸，更加坚定了做好高原防疫抗疫的信心。

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