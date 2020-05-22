开斋节前夕在印尼中企向当地政府和居民捐赠物资

中国中铁印尼雅万高铁项目部总经理张伟签署捐赠物资协议

人民网雅加达5月21日电（记者 张杰）由于疫情影响，2020年印尼失业率急剧攀升，政府和居民都面临巨大困难。中国中铁印尼雅万高铁项目经理部秉持“属地经营，服务社会”的理念，积极融入印尼当地社区，关心弱势群体，为当地政府和居民提供力所能及的帮助。在开斋节这个印尼最重要的传统节日里，经理部总经理张伟亲自赴西爪哇省政府进行捐赠并走访慰问沿线贫困居民和放弃休假、坚守岗位的警察、安保人员，给当地政府和居民送上一份来自中国的关切与温暖，保障开斋节期间雅万高铁沿线社会稳定。

5月20日，中铁印尼雅万高铁项目经理部总经理张伟代表经理部，向印尼西爪哇省政府捐赠总价值约2亿印尼盾（1美元约合15500印尼盾）的生活物资和防疫口罩。张伟表示：“关注民生，履行社会责任是中国中铁印尼雅万高铁项目经理部的担当，是我们践行“一带一路”倡议，做好民心相通的举措之一。这个周末就是印尼最重要的传统节日开斋节了，我们希望雅万高铁沿线居民在疫情期间能够过个平安快乐的节日。”

西爪哇省省长李德万·卡密尔再三对捐赠表示感谢：“中国中铁积极履行其社会责任，在我们艰难时刻鼎力相助，支援西爪哇省抗击疫情渡过难关，是一家非常有责任感的国际公司。”

在此之前，中国中铁已经向西爪哇省捐赠了价值约12亿印尼盾的医疗防疫物资，以助印尼医护人员防疫抗疫。随后，5月21日，经理部又向雅万高铁沿线居民捐赠了800份开斋节物资包，其中有基本生活用品、防疫口罩和新冠预防手册，希望雅万高铁沿线居民在疫情期间能够过个平安快乐的节日。

对此，一位受赠居民说：“疫情的影响实在是太严重了，我家有四个孩子，有时会没有收入。非常感谢CREC，在这个特殊时期帮助我们。”

自实施印尼雅万高铁项目以来，中国中铁印尼雅万高铁项目经理部热心印尼社会公益活动，修建便民道，出资助教育，救援急抢险，捐款赈灾区，为促进中印尼文化交流、巩固中印尼人民传统友谊发挥积极作用，被各界誉为值得信赖的企业。

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