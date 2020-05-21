印尼新冠肺炎累计确诊病例突破2万例 中企捐赠物资助力印尼抗疫

人民网雅加达5月21日电（记者 徐伟）印尼政府新冠肺炎疫情官方网站5月21日公布的最新数据显示，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至20162例，新增973例，再创单日增长新高。目前，有4838名患者被治愈，另有1278例死亡病例。过去24小时，新增治愈患者263人，死亡病例增加36例。

近期，在印尼中资企业通过捐赠医疗和生活物资等形式向印尼抗击新冠肺炎疫情提供支持。

5月20日，中国中铁印尼雅万高铁项目经理部向印尼西爪哇省政府捐赠总价值约2亿印尼盾（1元人民币约折合2071.96印尼盾）的生活物资和防疫口罩。西爪哇省省长利德万对此致以由衷感谢，并表示中国中铁积极履行社会责任，通过实际行动支援西爪哇省抗疫工作，展现了国际公司的责任与担当。自印尼疫情爆发以来，这是中国中铁第二次对西爪哇省进行捐赠。此前，该公司向西爪哇省捐赠了价值约12亿印尼盾的医疗物资，助力当地医护人员抗击疫情。

5月初，华电科工巴厘岛电厂向印尼巴厘省布勒冷县政府捐赠了一批新冠肺炎疫情防疫物资。这批物资主要包括医用外科口罩、一次性医用防护服、医用护目镜、额温枪和无创呼吸机等，总价值约50万元人民币。相关物资将由布勒冷县政府转交给当地新冠肺炎治疗定点医院。疫情期间，负责为全岛提供约40%用电的巴厘岛电厂在严格做好疫情防护工作的同时，全力保障电厂稳定运行，为巴厘岛提供了稳定、经济、可靠的电能供应。

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