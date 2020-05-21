“云端”架起中蒙文化交流新桥梁

人民网乌兰巴托5月21日电（记者 霍文）日前，乌兰巴托中国文化中心参与了蒙古国音乐舞蹈大学举办的“团结一心、抗击疫情—环球线上音乐节”。中方选送的著名演奏家于红梅演奏的二胡协奏曲《墨梅》，著名男中音歌唱家廖昌永演唱的《父亲的草原母亲的河》等艺术作品在蒙古国家公共广播电视台等多家电视台及社交媒体播出，用音乐温暖人心，传递信心，鼓励各国人民携手共进，共同取得疫情阻击战的彻底胜利。

“人类面临新冠肺炎疫情的严峻形势下，我们应该团结一心，共同努力。我们把精彩的音乐艺术展现给人们，相信人类一定能够最终战胜疫情。”蒙古国音乐舞蹈学院教师温多拉在“环球线上音乐节”宣传视频中用中文朗读的这段话，道出了中蒙两国乃至世界人民的心声，彰显了人类命运共同体理念。

蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼一直奋战在抗击疫情第一线。他表示，用世界经典音乐和艺术作品，提高人类战胜疫情的信心，意义非凡。蒙古国卫生部主管抗击疫情工作的处长那仁格日勒说，这次“环球线上音乐节”对疫情期间在家学习的学生和较少出门人员提供了精神食粮，输送了温暖和信心。

疫情发生以来，乌兰巴托中国文化中心陆续开展了网络绘画比赛、“海上丝绸之路”旅游宣传、中国抗疫知识介绍等“云端”文化活动，架起了疫情期间中蒙文化交流新桥梁。

蒙古国中小学生网络绘画比赛的主题为“疫情之下的中蒙友谊”。一位蒙古国中学生题为《胜利》的绘画作品画工细腻，寓意深远。画中两位身着旗袍和蒙古袍的少年分别手持蒙中两国国旗，象征着中蒙两国人民携手战胜病毒，共同守护健康。孩子们用画笔表达了中蒙两国面对疫情守望相助的邻里之情，以及共同战胜疫情的美好愿望。

为了向蒙古国民众讲述中国的抗疫故事，乌兰巴托中国文化中心组织人员将《中国抗疫志》系列微电影中所有文字内容译成蒙文，逐集在社交媒体平台上播放，共传送10余万个用户，平均每集阅读量达2万人次，每集视频的播放量均超过千人次，创造了乌兰巴托中国文化中心发文阅读量的新高。

曾经到乌兰巴托中国文化中心图书馆阅读的蒙古国青年学生纷纷在社交媒体留言表示，这一系列微电影讲述的中国抗击疫情故事令人感动，科学家们讲述关于疫情的科学知识也使大家受益良多。中国在这场疫情阻击战中付出的牺牲和作出的贡献，得到了各国人民的普遍认可。

“在全球新冠疫情不断蔓延的特殊时期，乌兰巴托中国文化中心积极探索疫情期间文化活动新模式，充分利用互联网和社交媒体平台，开展了一系列‘云端’文化活动，通过音乐艺术激励中蒙两国人民增添共同战胜疫情的信心。” 中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜说。

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