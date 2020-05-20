中国－东盟民间友好组织领导人特别会晤举办

中国人民对外友好协会会长林松添

人民网北京5月20日电 （刘叶婷）5月19日，中国人民对外友好协会以视频会议形式举办“中国－东盟民间友好组织领导人特别会晤”。林松添会长出席并作讲话。东盟10国民间对华友好组织领导人与会并发言。宋敬武副会长主持会议。与会代表就中国东盟携手抗疫、推进民间友好等议题坦诚友好交流，并达成积极共识。

林松添会长首先向东盟各友好组织领导人应邀与会及长期致力于双方民间友好所作出的积极贡献表示感谢。林松添说，我曾长期在外交一线工作，始终认为发展国与国关系必须符合彼此国家根本利益，造福双方人民。

林松添表示，在习近平主席坚强领导下，中国政府始终坚持以人民为中心的理念，始终坚持把维护人民生命健康安全放在首位，用最短的时间遏制住疫情在14亿人口中蔓延，有效阻断疫情向境外输出。在中国抗疫艰难时刻，东盟各国政府和人民纷纷给予中方宝贵支持和援助，充分体现东盟朋友们对中国人民的真挚感情和坚定友好信念。东盟国家出现疫情后，中国政府和人民传承“滴水之恩、涌泉相报”的传统美德，以各种方式支持东盟各国人民抗疫。中国与东盟患难与共，守望相助，团结应对，为全球合作抗疫树立了典范。

林松添说，中国政府秉持人类命运共同体理念和公开透明负责任的态度，与世卫组织毫无保留地及时分享信息，密切协作，为世界各国防控疫情提供了成功经验，做出了重要贡献。就在昨天，习近平主席在第73届世界卫生大会上宣布了中国推进全球抗疫合作的五大举措，倡导构建人类卫生健康共同体。

林松添说，面对这场人与自然的全球之战，没有国家可以独善其身，团结合作、共同应对是唯一正确的选择。部分西方政客制造的“政治病毒”解决不了自然病毒，付出的是他们国家人民最宝贵的生命。我们坚决反对以任何形式污名化中国。中国与东盟同处亚洲，双方应秉持人类命运共同体理念，弘扬一家亲的思想，积极释放亚洲国家和衷共济、共克时艰的正能量，团结合作，早日肃清新冠病毒在亚洲的疫情，以亚洲的胜利鼓舞提振世界各国人民抗疫信心，促进世界各国人民早日走出疫情阴霾，回归美好生活。

东盟民间友好组织代表对林松添大使就任中国人民对外友好协会会长表示祝贺，感谢中方在特殊时期创新视频交流方式，为增进东盟与中国民间友好作出新尝试。

东盟民间友好组织领导人分别介绍了本国抗疫近况，积极赞赏中国在较短时间内率先有效遏制住疫情在14亿人口中蔓延，为全球抗疫赢得时间，并尽己所能向东盟国家和世界各国提供抗疫物资和医疗设备，派出抗疫专家，同世界无私分享抗疫经验。国际社会应支持联合国和世界卫生组织发挥领导协调作用，携手合作，早日共同战胜疫情。柬埔寨、马来西亚等国代表表示，一些针对疫情的甩锅、推责、谎言和阴谋论只会破坏各国为解决此次公共卫生危机做出的积极努力。反对任何因疫情而歧视指责中国和亚洲的行为，反对任何污名化中国的言行。

东盟民间友好组织代表一致表示，东盟与中国是友好邻邦，是亲如一家的兄弟姐妹。面对新冠病毒，我们携手抗疫、相互支持，体现了同舟共济、共克时艰的传统友谊，彰显了患难与共、守望相助的亚洲精神和坚韧坚强、彼此尊重的亚洲文化价值观。我们应继续发扬亚洲精神，传承发展亚洲价值观，为世界取得抗疫胜利，人类进步发展做出更大贡献。

会晤达成了四点共识：一是秉持人类命运共同体理念，弘扬中国东盟一家亲思想，积极释放亚洲国家和衷共济、共克时艰的正能量，团结合作，为世界树立共克时艰好榜样；二是创新思路，充分调动各领域、各阶层友好力量，全方位拓展后疫情时期各领域交流合作，进一步促进民相亲、心相通；三是秉持共商共建共享理念，积极推动共建“一带一路”，致力于实现合作共赢、共同发展，更好地造福各自人民；四是伸张正义，坚决抵制任何破坏和平、友好、合作的言行，积极推动地区一体化和世界多极化进程，坚定维护世界公平正义与和平发展。

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