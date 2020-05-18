中国企业援建马尔代夫抗疫设施顺利竣工

板材到场搭建

人民网北京5月18日电 （记者苑基荣）5月18日，中国建筑集团有限公司为马方业主无偿建造用于安置外籍劳工的隔离观察设施顺利竣工交付，整个工程占地面积约5000平方米，建成后可满足约800人的居住要求。

项目4月27日正式开工，截止竣工仅用22天。该项目占地面积4987.5平方米，建筑面积2443平方米，包括4栋双层宿舍板房、1栋餐厅、2栋卫浴房。该板房配备了80个房间，每个房间配备了5张上下铺单人床，2栋卫浴房共配备了84个蹲位，150个淋浴花洒，44个洗脸盆，餐厅可供150个人同时就餐，建成后可满足约800人的居住及生活需求。项目由马尔代夫住房发展公司提供建设用地、板房、卫浴、风扇等材料，中国建筑负责项目全部建设，并无偿提供全部人工。中国建筑还无偿提供400套上下铺床。

此外，北京城建集团马尔代夫维拉纳国际机场改扩建项目部将一栋两层建筑改造为能提供327张床位的临时隔离设施。

随着确诊人数的不断增长，马尔代夫政府向中国企业求助，这是一份沉甸甸的信任和责任，中国建筑项目负责人李永基表示。为此项目部特别制定专项施工计划，保证各施工作业无间断，并实行24小时轮班施工制，项目施工高峰期间共计30多名技术管理人员、260余名中、孟籍工人同时作业。

施工现场周边设四个哨卡与两个上下班监督点，详细规定工人上下班路线，配备足量口罩、消毒液等防疫物品，检测体温并文字记录，每天由专人复核。现场所有人员与材料配送人员保持5米以上距离、不得触摸施工材料、不得与材料卸货人员有肢体接触、不得近距离交谈。业主方提供材料卸载后，设置材料隔离区隔离放置48小时后消毒再使用。中方200多员工无一确诊，无一感染。

“如此严格的防疫施工让我们最初很不理解，认为这有点夸张了。40多度的高温戴口罩让我觉得有点闷，在中国人的带领下我们坚持了下来。虽然很累和艰苦，但无一感染。”孟籍工人丹尼尔说。

西姆哈德是是马尔代夫一公司老板，在媒体上看到项目开工的报道后，他第一时间给项目部打来了电话，激动地说：“谁也没有想到马尔代夫疫情形势会如此急转直下。中国企业关键时刻伸出援手，缓解了我们政府抗疫的巨大压力，为马尔代夫打了一针强心剂。”

马尔代夫旅游公司票务部负责人阿卜杜拉给项目部打电话说：“中国企业有担当、负责任。感谢中国企业在马尔代夫人民迫切需要帮助的时刻慷慨伸出援手，守望相助，帮助我们建设抗疫设施，我相信我的国家一定能度过此次难关。”

业主纳维兹表示，“这些项目对我的国家抗击疫情有着重大意义，将缓解马累外籍劳工拥挤、情况糟糕的住宿条件，防止疫情的进一步蔓延起着至关重要的作用。中国在马尔代夫面临抗疫巨大压力的时候帮助了我们，我相信中国建筑能用中国力量在战疫斗争中马尔代夫给与我们巨大的帮助。此次疫情对马尔代夫的经济是一次巨大的打击，马尔代夫疫情过后的经济也必将面临严峻的考验，我期待今后能继续和中国建筑合作，共同发展进步。”

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