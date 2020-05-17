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中国工商银行落实“春融行动”助力第三届进博会

“境外云招商”活动走进意大利

2020年05月17日09:18  来源：人民网-国际频道
 
“境外云招商”活动走进意大利

人民网罗马5月16日电（记者 叶琦）5月15日，在中国国际进口博览局的大力支持下，中国工商银行携手意大利意中基金会、意中商会以及意大利对外贸易委员会，首次运用“非接触”、“云招商”创新方式，成功举办第三届进博会境外招商意大利线上推介会。近150家来自意大利各行业客户参加了活动。

意大利意中基金会首席营运官Marco Bettin、意大利对外贸易委员会秘书长David Doninotti等表示，非常期待第三届进博会的召开，愿意借此与中国客户建立广泛的业务联系，将积极致力于将优质的意大利产品推广到中国市场。来自Puglia大区的企业代表Rossorame和Sperlonga公司等还分享了参加第二届进博会及工行“中欧企业家大会”等活动的体验和成果，纷纷表示将继续参加第三届进博会以及工行配套活动。

工行在第二届进博会期间举办了中欧企业家大会等配套活动，意大利客商取得丰硕成果。中国工商银行国际业务部王顺副总经理表示，作为进博会官方“境外招商合作伙伴”，工商银行今年将致力于为客户打造“磋商更专业、产品更引人、服务更贴心”的全方位金融服务体系，通过举办高端论坛活动和对接磋商等活动，倾力服务进博会。

据悉，第三届进博会将于11月5日至10日如期举办。应邀出席此次活动的中国国际进口博览局刘福学副局长表示，第三届进博会将发布更多新产品，新技术和新服务。将继续组织交易团，实现买全球，卖全球，惠全球。进口博览局诚邀全球展客商齐聚进博，共享国际贸易、国际投资、人文交流和开放合作新机遇。

此项活动得到了中国驻意大利大使馆经商处的大力支持，李滨公参表示，中意通过携手抗疫合作，两国友谊更加坚实。当前中国经济社会秩序加快恢复，意大利也进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段，第三届进博会宣布如期举办非常令人鼓舞。中意经济互补性强，两国互为重要贸易伙伴，进博会将为意大利企业，特别是中小企业进入中国市场，扩大对华出口提供重要契机和平台。

本次“境外云招商”活动是工商银行积极履行进博局“境外招商合作伙伴”责任，为中意企业经贸往来打造务实合作平台的创新举措，同时也是工商银行落实“春融行动”，支持国内复工复产，贯彻落实“稳外贸、稳外资”重大战略部署，发挥全球网络独特优势，加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定的具体举措。

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(责编：崔越、杨牧)
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