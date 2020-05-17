中国政府援助埃及第三批抗疫物资抵达开罗

物资抵达开罗国际机场

人民网开罗5月16日电（记者 周輖）中国政府援助埃及的第三批抗疫物资16日清晨抵达开罗国际机场。中国驻埃及大使廖力强、埃及卫生部部长助理穆罕默德·邵基、埃及外交部亚洲事务部长助理哈尼·萨利姆等到现场出席交接仪式。

当天抵达的这批抗疫物资中，包含18万个N95口罩、100万个医用外科口罩、9万套医用防护服、8万人份检测试剂、7万副一次性外科手套及1000台体温检测计，总重量超35吨。邵基说，中埃两国再次向国际社会展示了国家间应如何在当下全球公共卫生危机下守望相助、共克时艰。萨利姆表示，在抗击疫情的过程中，中国向世界多国提供援助和支持，用实际行动践行了人类命运共同体理念，展现出一个大国应有的国际担当。

廖力强说，疫情不分国界，国际社会比任何时候都需要团结一心和相互支持。在中埃建交纪念日前夕，这批抗疫物资的顺利交接，是对两国人民64年来患难与共、守望相助的生动诠释。合作抗疫的同时，中埃各领域务实合作也在积极推进。

此前，中国政府援助埃及的首批和第二批抗疫物资分别于4月16日和5月10日在开罗完成交接。除中国政府三批援助物资外，两国还开展了各种形式的抗疫合作。中国各省市自治区政府、社会团体和企业纷纷向埃及施以援手，中方各类援助、捐赠总金额超1亿埃镑（约合640万美元）；中埃卫生专家共举办了6次视频交流会，积极为埃及抗疫出谋划策；中埃合作的口罩生产线已经投产。

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