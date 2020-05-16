法国：听三个女儿的巴黎妈妈讲述她全家的隔离生活

人民网巴黎5月15日电（记者 何蒨） 薇拉是一位法国母亲，她的三个女儿今年分别是14岁、6岁和1岁。薇拉在法国众议院工作，他的老公是一家开发电子游戏企业的研发主任，全家五口住在巴黎市中心一套宽敞的公寓中。全法两个多月的隔离禁足期刚刚结束，薇拉向中国记者讲述了这段特殊时期的带娃生活，也让中国读者能够借机体会一下法国母亲是如何带着三个孩子度过亲子隔离期的。

薇拉感叹，所幸她家公寓足够大，可以容得下全家五口两个月面对面也不显得过于局促，只是这间公寓隔音不太好，全家整天憋在家里多少也不太舒服，更不要说三个女儿分别处于不同年龄段，需求各不相同，家长需要十分努力，才能把每个孩子的生活都安排好。

巴黎妈妈如何在家带三个娃？

薇拉的大女儿已经上中学，平时懂得管理自己的生活，每天早上起床后会跟着网络视频做运动，每天上午写作业，下午休息，有时打电动，有时与同学用手机云聚会。薇拉欣喜的发现，大女儿已经养成了很好的生活习惯，隔离期间基本不用家长操心了。

二女儿今年6岁，也是三个孩子中最占用家长时间的一个。这个年龄段的孩子，不仅爱动，喜欢玩耍，而且吵闹起来也最吓人，给姐姐及还在襁褓中的小妹妹带来不少烦恼。每天上下午，薇拉及她的老公都要轮流陪二女儿完成学校布置的功课。由于薇拉家的打印机不巧在隔离前就坏了，薇拉每周一还得亲自去学校取回二女儿的作业。

除了学校的功课，薇拉还给二女儿安排了其它课程，包括阅读和算术。现在，老二已经学完基础课本，可以做简单的造句。学习之余，薇拉和老公每天还会陪老二看一部电影。隔离之初，薇拉曾兴冲冲的带领全家人一起做甜点，但一个礼拜过去，薇拉发现大家都有长胖的趋势，不得不停止美食课。薇拉也试着培养老二独自玩耍的习惯，但最终放弃，她发现这个年纪的孩子独自玩耍仍相当困难。

薇拉表示，刚刚一岁的老三其实是最好照顾的孩子。她谈到：“对母亲而言，这大概是孩子最美好的年纪，父母和姐妹时刻陪伴在侧，小婴儿需要的东西也少之又少。”老三非常安静，晚上睡觉也不吵闹。对此，薇拉毫无怨言。

隔离生活的“精疲力尽”与“幸福时刻”

每天傍晚，薇拉都会和全家人带着出行许可出门散步。她用婴儿车推着老三，二女儿则骑踏板车。为了避免太多行人，他们尽量选择人较少的街道，然后在塞纳河边找个空旷的停车场，陪老二玩一会儿球。在薇拉看来，体育运动对于6岁的孩子就像日常必需的内容。她谈到：“小孩子精力很强，多运动对他们的健康也有好处。”所以，哪怕每天傍晚薇拉和老公忙完一天的工作及家务后已经筋疲力尽，也仍会坚持陪二女儿出门玩一会儿。

薇拉坦陈：“对于有孩子的家庭，隔离生活等同于与时间赛跑，要不停的在照顾孩子与家务之间切换。”薇拉的丈夫从隔离开始就在家远程工作，并且负责隔离期间的买菜和做饭，其它家务则由薇拉承担。薇拉在隔离期间的工作量相对少一些，但当她也需要远程工作，甚至需要去办公室时，如何带娃就变成了挑战。她感叹：“照顾这一大家子，没有三头六臂是不行的。”

对于有孩子和没孩子的家庭来说，隔离生活的差异非常之大。薇拉觉得：“没有孩子的家庭，他们在隔离期有更多的自由时间，甚至会觉得时间太多，不好打发。可对于有孩子的家庭来说，隔离就意味着家长失去了自主的时间。”薇拉身边所有当了父母的朋友在看到电视里介绍“隔离期可以做的事”时，都涌上一丝苦笑。对于有孩子的家庭而言，家长个人的时间几乎被挤压到零，白天要忙着照顾孩子，晚上孩子睡觉后，还要忙着做家务，或是赶白天没做完的工作，临睡前基本筋疲力尽……

薇拉表示：“不能说隔离生活是难过的，我们没有任何不满。”确实，隔离让薇拉的生活变得更加复杂，但对她而言，最让她感到困难的两件事，一是她不再有个人时间，无法找到独处的机会，二是二女儿的脾气很差，动不动就向家长或姐妹发火，孩子之间经常吵闹，非常让人耗心耗力。

但是，即便如此，薇拉也在隔离期间体会到不少幸福的家庭时光。她表示：“虽然每天疲惫不堪，人经常处于躁怒的边缘，但能与孩子们相处这么长的时间，对此我很欣喜。”薇拉尤其感到，当她每天看着小女儿一点点长大，能够站立，并将度过一岁生日时，她就体会到莫大的欣慰。如今，6岁的老二也已能读书，还学会了骑车，老大则在隔离期间读完了11本书，这让薇拉非常骄傲。

此外，隔离期间的巴黎十分安静，这也让薇拉印象深刻，认为这份难得的宁静非常难得。她说：“我们听不到汽车声，更多的是鸟儿的鸣叫和街对面邻居的笑声。”全法隔离在5月11日结束，对此，薇拉表示，他们全家的生活并没有发生很大的变化。她提到：“我和老公仍会保持远程工作的状态，我们也决定暂时先不送孩子去学校。”但隔离结束后，薇拉意识到了变化：“一出门就发现到处都是人，巴黎的寂静结束了，一切开始慢慢恢复常态。”考虑到隔离结束后外出散步的人太多，薇拉反而觉得有些不知所措。她表示：“无论如何，我都会记得这段特殊的隔离期，以及其中美好的点点滴滴。”

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