中国人民解放军向文莱皇家武装部队捐赠抗疫物资

人民网曼谷5月15日电（记者孙广勇）5月14日，文莱国防事务主管部长丕显哈尔比、中国驻文莱大使于红共同出席在文莱国防部举行的中国人民解放军向文莱皇家武装部队捐赠抗疫物资交接仪式，出席捐赠仪式的还有中国驻文莱使馆武官李建中、文莱皇家武装部队司令彭吉兰拿督阿米楠、文莱国防部常秘沙里尔、联合部队司令谢里夫等。

哈尔比首先表达了对中方的感谢，称中国在国内疫情还没有完全结束的情况下，就对世界上包括文莱在内的许多国家提供抗疫援助、分享抗疫经验，中国人民解放军还派出军机向包括文莱皇室武装部队在内的12个国家的军队捐赠抗疫物资，充分体现了习近平主席倡导的人类命运共同体理念，受到国际社会的广泛赞誉，“我代表文莱皇家武装部队及我个人对中国人民及中国人民解放军表示衷心感谢”。

哈尔比还向于大使了解了中国当前疫情防控，对中国在疫情暴发初期在湖北武汉等地采取果断抗疫措施控制疫情表示高度赞赏，对中国疫情得到基本控制、取得重大胜利感到高兴、表示钦佩，并相信中国一定能取得抗疫斗争的最终胜利。

于红大使表示，面对新冠肺炎疫情的挑战，中文两国始终携手应对、守望相助。中方感谢文方此前向中方提供的援助和支持，尤其是在中国抗疫斗争最困难的时期，文莱苏丹向习近平总书记和李克强总理致信慰问，中方对此表示感谢，这也充分体现了中文两国风雨同舟、患难与共的深厚友谊。对疫情暴发后文莱政府采取果断措施，迅速将疫情控制在较低水平并取得突出成绩表示赞赏。从目前全球疫情形势看，抗疫斗争呈现出长期化趋势，任何国家都难以独善其身。希望中文两国两军继续加强疫情防控合作，和衷共济、并肩作战，不断推动两国关系向前发展。

中国人民解放军此次向文莱皇家武装部队捐赠的抗疫物资包括：医用口罩、护目镜、防护面屏、防护服、防水隔离服、额温枪、丁腈手套、医用靴套等。这批物资由中国空军运输机于5月12日晚运抵文莱。

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