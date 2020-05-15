巴西华人医师获得全球互联网平台优秀奖

Doctoralia 平台“2019年度优秀医师奖”获奖证书。

人民网里约热内卢5月14日电 （记者吴杰）13日，巴西华人医生宋南华收到国际性医学互联网平台Doctoralia 评选出的“2019年度优秀医师奖”。全球有50名医生获此殊荣，巴西5个获奖医生中他是唯一的华人，也是唯一从事中医临床工作的医生。

总部位于西班牙巴塞罗那的Doctoralia是一个在线医学医疗平台，全球拥有超过200万注册专业医护人员，全世界每月有超过3000万人（其中900万人来自巴西）通过该平台找到医生、诊所和医院，进行有关资询、预约就诊。通过咨询和治疗后，病患自愿在平台对医护人员进行评估和反馈。

获奖评语写道：在您个人资料中发布的每条意见的背后都是广大患者最真实的感想.在每一个肯定与赞扬中包含了一个个让人感动的故事。在2019年中，您的患者十分感谢您的关注和专业精神，给您提供了出色的评估，使您跻身平台最杰出的专业人士之列。

宋南华来自中国云南临沧市，先后毕业于上海中医药大学、巴西戈亚斯洲联邦大学医学院，后考取巴西西医执业医师资格，成为当时巴西唯一一名具有西学行医执照的中医针灸医师。因致力于在巴西推广传播中医针灸文化及在医学领域的突出贡献，他于2016年获得巴西国家科学、艺术、历史、文学学院院士，2017年9月成为拉丁美洲国家人文科学院院士。2017年12月获得国务院新闻办、国务院侨办、全国对外友协、国家汉办等七单位联合颁发的中华之光-传播中华文化年度人物奖。

(责编：刘叶婷、燕勐)