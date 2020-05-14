中国第五批援委防疫物资抵达加拉加斯

人民网加拉加斯5月13日电 （记者张卫中）中国第五批援委防疫物资12日运抵加拉加斯西蒙·玻利瓦尔国际机场。委外长阿雷亚萨、经济财政部长兼中委高委会委方秘书长塞尔帕、卫生部长阿尔瓦拉多和中国驻委内瑞拉大使李宝荣赴机场迎接并出席物资交接仪式。

李大使表示，不久前，习近平主席和马杜罗总统通电话，双方一致同意继续加强疫情防控领域的交流与合作，共同推进构建人类命运共同体。为落实两国元首共识，继续予委抗疫支援，中方第五批援委防疫物资抵委。这批物资来自中国共产党、中国政府、中资企业和机构，包括委急需的呼吸机、防护服、口罩等，凝聚了中方对委统社党、政府和人民的深厚情谊，充分体现了中委关系的特殊友好。当前，世界正处于疫情大流行的艰难时刻，国际社会最重要、最紧迫的事情就是加强团结、增进互信、深化合作。中委携手同行，共克时艰，树立了国际抗疫合作的榜样。中方支持委政府采取及时有力措施防控疫情并取得积极成效，相信委一定能取得抗疫最终胜利。

阿雷亚萨外长代表马杜罗总统、委政府和人民感谢中国共产党、中国政府、企业机构和人民向委提供的宝贵防疫物资和支援。世卫组织总干事谭德赛近日在出席不结盟运动视频峰会时表示，国际社会只有团结协作才能战胜疫情。中国作为第一波遭受疫情冲击的国家之一，采取及时有力防疫措施，取得明显成效，并毫无保留地同包括委在内的国际社会分享防疫知识和经验，为全球疫情防控作出重要贡献。委从疫情初期即借鉴中国经验，采取严格的隔离措施，有效阻遏了疫情大范围传播，防疫工作取得积极成效。委愿同中方继续加强各领域交流合作，携手战胜疫情，推动委中全面战略伙伴关系不断向前发展。

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