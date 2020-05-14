全球抗疫进行时：来自中建埃及新首都现场的护士节感言

人民网开罗5月14日电 （记者 曲翔宇）埃及新冠肺炎确诊病例数5月12日累计突破1万，防控形势严峻。自3月下旬开始，地处大漠之中的中建埃及新首都CBD项目对应提升疫情防控级别，启动全封闭管理模式，以确保3000余名中埃员工身体健康和项目持续施工生产。中建总部向海外派出的首个新冠肺炎疫情防控工作组和医疗组一行10人也赶在埃及“封国”前抵达开罗，落实建造小型“方舱医院”等应急准备措施。以下是医疗组护师姜素红今年国际护士节的感言：

从带上护士帽的那一刻起，我的生命中又多了一个节日，5.12国际护士节。掐指一算，15个年头，头顶的白帽都已泛黄了。

护士，是从事护理活动，履行保护生命、减轻痛苦、增进健康职责的卫生技术人员。当一个人从事一个职业的时候，她应该对这个职业有深刻的了解并热爱，才能真正做好一个行当。从业的这些年，其实我会不时地思考，护士该是什么样的，什么样的护士才是一个好护士？而我，是一个好护士么？

护士行业是最接近生命的行业，从婴儿的呱呱坠地，到古稀老人的安静落幕，大多都由护士陪伴与护佑。幸运的是，在生命的两端都有我曾经奋斗的战场，儿科、老年科，虽然都不是大多护士偏爱的科室，却在我的生命里留下了浓重的色彩，我喜欢孩子，他们朝气蓬勃，我们愿意从黑暗狭窄之地把他带到五彩斑斓的广阔世界，用分秒必争，娴熟的窒息复苏术，换来他响亮的哭声，那可爱的新生命啊，就这样开始了！

老年，藏着一个人生命全部的秘密和智慧，你不说，他也不语。你若开口，他把全世界说给你听。老年也有着莫大的悔恨和不甘，你抚慰，他放下，今生也许就此解脱。憋在心里的话，总得找人说一说。我是一名护士，更是一位听者，我愿意做你人生的听众，感受、感恩、感悟那生命的脆弱与渺小，生命的坚韧与伟大。

那一年，非典来袭，我在大学校园，我知道我是一名医学生，我还没有毕业，我参与不了这场战争，人们充满了恐慌，但师兄师姐们勇敢向前，听说有人感染了，有人去世了，有人活下来，留下了后遗症。

这一年，新冠来袭，我在工作，当听说武汉的疫情，我第一时间招呼科里的姐妹，有没有人报名去一线？你说我逞能也好，你说我冲动也罢，是不是这场战役就该有我们的身影？武汉没有召唤我们，但中建埃及需要，在接到通知的第一时间，我就报了名。

这是一个没有硝烟的战场，每日疫情都在加剧，每天我们都在全力以赴，制度查漏补缺、录制视频宣教、健康数据上报分析、检查分配防护物资、梳理医疗就诊流程、义诊心理辅导工友，督导检查防控措施……这注定是不平凡的一年，在埃及新首都CBD项目工地上，留下了我们早出晚归的身影，在“非洲第一高楼”的建筑群里也有我们付出的一份勇敢与担当。

这不平凡的一年，警醒我们要史无前例的重视健康，在生命与健康面前，一切都是浮云。我想着说着我们护士的职责，我们以前对增进健康关注太少，总是等病痛来临，或者生命受到威胁才去干预，小小的新冠病毒给全人类上了一课。关注健康吧，人类；关注健康吧，护士。这一年的护士节，没有礼物，没有聚餐，没有技术比武，也没有庆祝，只有沉静的思考，改变，再明确护士职责，守护全人类的健康！

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