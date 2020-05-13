在美中资企业向旧金山市政府捐赠抗疫物资

人民网旧金山5月12日电（记者 邓圩）当地时间下午3点，在美中资企业在旧金山政府应急管理中心（Emergency operation center）向旧金山市捐赠了一批抗疫物资。

这批物资包括3万只医用口罩、225件杜邦400医用防护服、800个KF94口罩及180个防护眼罩，由中国移动国际（美国）公司、工商银行美国机构、上海宏博投资管理（集团）有限公司等中资企业代表捐赠。在旧金山应急管理中心，旧金山市政府代表接受了捐赠。中国驻旧金山总领馆经商参赞杨依杭、中国移动（美国）公司负责人陈轩、工商银行美国机构美西负责人康建德等参与捐赠移交仪式。

“在美中资企业积极参与当地的疫情防控、捐赠医疗物资，是一件非常有意义的事情。新冠病毒是人类共同的敌人，只有通过共同努力，才能有效控制疫情。”杨依杭参赞告诉记者，我们没有忘记，在中国遭受第一波新冠病毒打击时，旧金山湾区各界特别工商界给予的支持，今天，旧金山湾区疫情严重，我们感同身受，也鼓励更多的中资企业和所在的城市、社区一起努力、多做贡献，争取早日战胜病毒，让生活回归正常，也希望旧金山湾区各城市，继续为中资企业的发展提供公正、公平的营商环境。”

旧金山市长国际贸易和国际事物办公室主任迈克·钱德勒专门致信中国驻旧金山总领馆，对中国企业在特殊时期给予旧金山市的帮助表示衷心感谢，他说：“旧金山市的民众也会对这份情谊铭记在心。”

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