中国援刚果（金）抗疫医疗专家组抵达金沙萨

人民网约翰内斯堡5月12日电 （记者 万宇）金沙萨消息：当地时间12日清晨，中国援刚果（金）抗击新冠肺炎疫情医疗专家组乘机安全抵达金沙萨。驻刚果（金）大使朱京、刚外交部副部长切迪亚、卫生部副部长姆佩蒂、国际合作部代表阿佩蒂、国家生物医学研究院病毒所负责人阿胡卡教授等政府官员和专家赴恩吉利国际机场迎接。

专家组成员依次走下舷梯，朱京大使与刚方官员同他们一一碰肘致意，并对专家组的到来表示热烈欢迎，向不远万里来刚支援抗击疫情的逆行者致以崇高敬意。

朱京对媒体表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中刚两国守望相助，相互支持，展现了两国人民间深厚的兄弟情谊。当前刚方抗击新冠肺炎疫情进入关键时期，应齐塞克迪总统及刚政府邀请，中国政府向刚派遣具有丰富一线抗疫经验的医疗专家，同刚方交流分享中方抗击疫情的经验做法，帮助刚方提高防控能力。此举充分体现了中刚合作共赢的战略伙伴关系的深刻内涵，更是中方积极践行人类命运共同体理念、构建更加紧密的中非命运共同体的真实写照。相信中刚携手努力，定能早日战胜疫情。

刚副外长切迪亚代表刚政府感谢中国政府派遣医疗专家组赴刚工作。切迪亚表示，患难见真情。疫情发生后，中方已通过多种形式向刚方提供宝贵抗疫支持和帮助，刚人民深受感动。中国是刚重要的合作伙伴和亲密兄弟，中方向刚及时派遣专家组再次体现了两国关系的重要性和战略性。

刚卫生部副部长姆佩蒂表示，此次医疗专家组抵刚，展现了中国对刚抗疫的坚定支持，也让刚看到了战胜疫情的希望。刚方将认真听取和借鉴中国专家组介绍的经验做法，提高自身防疫能力，完全有信心同中方一起赢得抗击疫情的胜利。

医疗专家组组长王俊辉表示，专家组成员在抗击疫情的一线积累了丰富实战经验，临行前也做了充分准备，定将不辱使命，在刚期间结合当地实际情况积极同刚方开展专业交流，圆满完成援刚工作任务。

中国政府援助刚果（金）的新一批医疗物资也同机运抵金沙萨，朱京大使现场同刚方进行了交接。

中国援刚果（金）抗疫医疗专家组由国家卫生健康委员会组建，由河北省卫健委选派，共12名成员，来自河北省直属机关第二门诊部，河北医科大学第二、第三、第四医院，河北省人民医院，河北省胸科医院，河北省中医院，河北省疾控中心等单位，专业涵盖医学检验、呼吸内科、院感、重症医学、中西医结合、传染性疾病控制等。专家组将在刚工作12天，除了同刚方卫生防疫部门、部分驻刚国际组织开展经验交流，实地考察收治医院和隔离中心，为医护人员提供培训外，还将向在刚中资机构、企业、华侨华人提供疫情防控指导培训和防疫知识普及。

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