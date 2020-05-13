中国政府抗疫医疗专家组抵达津巴布韦

人民网约翰内斯堡5月12日电 （记者 万宇）哈拉雷消息：11日，应津巴布韦政府邀请，中国政府派出的抗击新冠肺炎疫情医疗专家组携紧急援助物资，在众人期盼的目光中抵达哈拉雷。中国驻津大使郭少春、公参赵宝钢、经商参赞邹小明及津地方政府部长莫约、外交部副部长穆萨巴亚纳、卫生部副部长芒格维罗等赴机场迎接。双方在机场举行了隆重的欢迎仪式暨捐赠物资交接仪式。

郭大使对专家组的到来表示热烈欢迎并衷心感谢湖南省政府和多家医院快速组建援津团队，感谢各位专家不辞辛劳来到万里之外的津巴布韦协助抗击疫情，感谢津政府为迎接专家组到来作出的周到细致安排。 郭大使表示，津发生疫情后，中方第一时间作出反应，为津疫情防控工作提供大力支持，是我们践行习近平外交思想和“真、实、亲、诚”对非合作理念的具体行动。我们赞赏津政府为遏制疫情蔓延采取的积极举措，愿继续同津方交流抗疫经验，增强防控能力。今年是中津建交40周年，中国专家在此关键时刻抵津，不仅带来了专业知识、实战经验和大量的防疫物资，而且带来了中国人民对津巴布韦兄弟的挂念，体现了两国人民坚如磐石的友谊，使我们在革命战争年代缔结的深情厚谊再次得到升华，相信我们一定能够携手并肩早日战胜疫情，推动两国全面战略合作伙伴关系不断提升到新水平。

中方医疗专家组组长、湖南省卫生健康委副主任祝益民表示，新冠肺炎疫情威胁全人类生命安全和健康，为践行习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，中国政府迅速选派优秀医疗卫生专家并筹集大量物资支持津巴布韦。专家组希望通过此访，共同交流防疫经验，传递信心力量，为增进中津传统友谊作出应有的贡献。

津地方政府部长莫约代表姆南加古瓦总统、莫哈迪副总统及津政府和人民，热烈欢迎专家组的到来，衷心感谢中国政府的双重支援。他说，中国派出的一流专家团队和一并抵达的宝贵防控物资给津全国带来了希望，极大增强了我们战胜疫情的决心。此次专家组来自中国湖南省，这是毛主席的故乡，象征着两国人民深厚的传统友谊，体现了中方对津巴布韦的高度重视，再次印证了中国是津巴布韦的全天候伙伴。兄弟无远，携手同行，期待专家组在未来两周与津方医学同事、政策制定者深入交流、取长补短、共同提高，为津提升疫情防控能力献计献策。

中国援津抗疫医疗专家组共12人，将在津工作15天。专家组成员来自湖南省卫健委、湖南省人民医院、湖南省疾病预防控制中心、中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、中南大学湘雅三医院、湖南中医药大学第一附属医院和湖南省儿童医院，覆盖呼吸、危重症、急救、感染控制、传染病预防、检验、护理等领域。

在津期间，专家组将密集开展工作，同津抗疫部际联合工作组、卫生部、哈拉雷市防控指挥机构、哈拉雷社区防控机构、世界卫生组织驻津代表处等沟通交流，通过网络视频等方式为津外省市医务人员提供培训，交流抗疫经验。专家组还将考察哈拉雷新冠肺炎定点医院，根据津方需要，培训医护人员。

同时，专家组还将通过视频连线方式，对我援津医疗队及周边国家医疗队开展防控和诊疗工作培训指导，并对我在津中资机构、华侨华人及周边国家中资机构、华侨华人开展新冠肺炎防护知识普及。

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