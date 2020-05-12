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进入实质性开发阶段五年

中白工业园迈向高质量发展期

2020年05月12日13:37  来源：人民网-国际频道
 
俯瞰中白工业园。
俯瞰中白工业园。

人民网莫斯科5月12日电（记者 殷新宇）5月12日是习近平主席和白俄罗斯总统卢卡申科视察中白工业园五周年。日前，白俄罗斯国家银行专门制作发行了纪念银币。“园区在两国元首的关心支持下发展，已成为中白全面战略伙伴关系的重要载体。”中白工业园管委会主任亚罗申科表示。

参与园区创立的中白工业园前首席执行官、白俄罗斯总统致谢令获得者胡政回忆，2015年5月12日上午，习近平主席在卢卡申科总统陪同下来到工业园，听取了中白工业园开发规划汇报，见证了第一批8家入园企业，在园区规划板上共同签名，提出要把中白工业园建设成为丝绸之路上的标志性工程，期待中白工业园尽快见到实效。由此中白工业园全面启动园区开发，进入了实质性开发阶段。

五年前，园区里没有一条路，也没有供水、供电和通讯设施。从一幅蓝图起步，中白工业园开始了创业之路。中白工业园园区开发公司总经理严刚告诉本报记者，如今园区已全面完成一区基础设施配套建设，实现了通路、通水、通电、通燃气，建成标准厂房6万多平方米，建成了第一栋园区办公大楼、园区公寓、研发大楼。

在条件不具备的情况下，2015年园区全面启动包括道路、管网、给排水、110千伏电站、污水处理在内的配套设施建设；2015年12月11日总投资1.5亿美元的第一个入园企业项目——中白商贸物流园一期工程动工建设。随着园区投资环境的改善和招商引资，一批入园企业相继动工建设。中白工业园的开发创造了开发规模大、见效速度快的示范。6500平米的中白工业园第一楼——华商商务中心103天实现封顶；3600吨钢结构安装只用了113天；马兹潍柴动力项目9个月建成投产。胡政表示：“没有拼搏进取不会有今天的园区。”

白俄罗斯工商会主席乌拉霍维奇评价，中白工业园的快速发展令人赞赏。园区基础设施建设为招商引资创造了良好的环境和必要条件，到目前共引进投资项目达60个，协议投资额11.7亿美元。

今年园区已被白俄罗斯政府列为首个5G试验区和首个无人车试验区。严刚表示，中白工业园正从建设期迈向高质量发展期。园区未来将着力发展新兴产业，使中白工业园成为两国扩大区域合作和经贸交流的产业聚集平台。

不同于一般的商业项目投资，园区开发是一种特有的经济模式。中白工业园规划总面积112.5平方公里，开发时间长。开发模式需要建立、运营管理理念需要沟通、标准规范需要对接、文化差异需要借鉴融合。园区开发公司第一副总经理卡罗杰耶夫表示，中白工业园是中白合作的试验区，促进了两国企业合作和民心相通。园区内已出现区域性和跨国公司成功投资的案例，园区在国际舞台上的影响力越来越大，这也证明了“一带一路”倡议的成功。

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(责编：于洋、燕勐)
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